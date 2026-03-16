‘จุติ’ สส.พิษณุโลก พรรคภูมิใจไทย ยืนยัน น้ำมันไม่ขาดแคลน แค่มาส่งไม่ทัน เพราะคนแห่มาเติมกัน เปรียบเหมือนเอทีเอ็ม คนตกใจแห่มากดจนหมดตู้

16 มี.ค. 69 – นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก เขต 5 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำมันในขณะนี้ว่า น้ำมันยังไม่ขาดแคลน แต่การจัดส่งไม่ทันเท่านั้น เพราะเจ้าของรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทางการเกษตรแห่มาเติมน้ำมันกัน เพราะกลัวว่าราคาจะขึ้น

เปรียบเสมือนตู้เอทีเอ็มที่นำเงินสดธนบัตรมาใส่เอาไว้ให้เบิก วันละ 3 ล้านบาทต่อตู้ แต่ลูกค้าตกใจแห่กดถอนเงินจนหมดตู้ รอธนาคารไปเติมธนบัตรใส่ตู้เพิ่ม จึงเกิดความกลัวเงินจะหมด จึงรีบถอนเงินไปเก็บไว้ที่บ้าน

รถขนน้ำมันมีเท่าเดิม พนักงานขับรถทำงานล่วงเวลา แต่ยังส่งน้ำมันไม่ทัน จึงขอให้ทยอยเติม เพราะมีน้ำมันให้เติมแน่ เพราะน้ำมันไม่ได้หมด ปั๊มบางแห่งที่สะดวกมีลูกค้าล้นเพิ่มถึง 200% ปตท. บางจาก พีที เร่งส่งน้ำมันไปตามปั๊มต่าง ๆ อย่างเต็มที่

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