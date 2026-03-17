เลขาฯ ครม. ชี้ มีชื่อถูกร้องเรียนใน ป.ป.ช. ยังเป็นรมต.ได้ เหตุยังไม่ถูกตัดสินความผิด ป้องกันถูกกลั่นแกล้ง ย้ำ ขั้นตอนตรวจคุณสมบัติตามเดิม
เมื่อเวลา 09.0 น. วันที่ 17 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอนุทิน 2 ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการส่งชื่อทั้งสิ้น เพราะขณะนี้ยังไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบนั้นยังคงเหมือนเดิม
เมื่อถามว่า หากมีชื่อถูกร้องเรียนอยู่ในองค์กรอิสระจะเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เลขา ครม. ระบุว่า ต้องดูทั้งหมด
เมื่อถามย้ำว่า หากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบขององค์กรอิสระ เป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ เลขา ครม. กล่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า เขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งกัน ฉะนั้นต้องดูให้รอบคอบ ไม่ใช่ว่ามีเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช. แล้วเป็นไม่ได้เลย มันก็ไม่ใช่