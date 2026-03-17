เลขาฯ ครม. ชี้ มีชื่อถูกร้องเรียนใน ป.ป.ช. ยังเป็นรมต.ได้ เหตุยังไม่ถูกตัดสินความผิด ป้องกันถูกกลั่นแกล้ง ย้ำ ขั้นตอนตรวจคุณสมบัติตามเดิม

เมื่อเวลา 09.0 น. วันที่ 17 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอนุทิน 2 ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการส่งชื่อทั้งสิ้น เพราะขณะนี้ยังไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบนั้นยังคงเหมือนเดิม

เมื่อถามว่า หากมีชื่อถูกร้องเรียนอยู่ในองค์กรอิสระจะเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เลขา ครม. ระบุว่า ต้องดูทั้งหมด

เมื่อถามย้ำว่า หากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบขององค์กรอิสระ เป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ เลขา ครม. กล่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า เขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งกัน ฉะนั้นต้องดูให้รอบคอบ ไม่ใช่ว่ามีเรื่องร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช. แล้วเป็นไม่ได้เลย มันก็ไม่ใช่

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สุดเซอร์ไพรส์ นางเอกสาว ตั้งท้องแล้ว ไฮโซหนุ่มคนดังว่าที่คุณพ่อป้ายแดงดีใจหนัก
2

ชายวัย 60 คนนึงออกกำลังกายทุกวัน VS คนนึงชอบพักผ่อน ใครสุขภาพดีกว่า?
3

งวดนี้มาเร็ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เตือน 2 ราศี มีเกณฑ์ระวังช่วงนี้ เสียโอกาสแบบไม่ทันตั้งตัว - เสียใจภายหลัง
5

ราคาทองวันนี้ 22 มิ.ย.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย พุ่งแล้ว
6

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 'ปู มัณฑนา' 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีแจ้งความเท็จ-หมิ่นประมาท 'ลูกหมี รัศมี'
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 36 จังหวัด ฝนตกหนัก บ่ายถึงค่ำมาแน่
8

สาวร้อง หัวหน้าฝ่าย โครงการชลประทาน บุกทำร้ายถึงบ้านพักข้าราชการ
9

เช็กสุขภาพไตจากการปัสสาวะ สังเกต 4 สัญญาณ หากพบผิดปกติควรรีบพบแพทย์
10

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ฝนเพิ่มขึ้น ตกหนักบางแห่ง