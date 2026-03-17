อรรถกร ยอมรับยังลังเลเสนอชื่อ “ธรรมนัส” ชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่ มั่นใจ กล้าธรรม โหวตไม่แตกแถว นัดประชุมสส.เช้าวันที่ 19 มี.ค.ก่อนโหวต
เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2569 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรม ในวันที่ 19 มี.ค.นี้ว่า ยังไม่ได้พูดคุยกัน คาดว่าจะมีการประชุมกันในช่วงเช้าวันที่ 19 มี.ค.นี้
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรมจะเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า “สองจิตสองใจอยู่”
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าเสียงโหวตของพรรคจะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า มั่นใจ