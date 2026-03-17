“สุชาติ” ชื่นชมสวนสัตว์เขาเขียว เปิดตัว ‘ลูกสลอธสองนิ้ว’ สุดน่ารัก รับปิดเทอม ตอกย้ำมาตรฐานดูแลสัตว์ระดับสากล
วันที่ 17 มีนาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชมความสำเร็จของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ที่สามารถดูแลและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกสลอธสองนิ้ว” สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียน
โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เปิดตัวสมาชิกใหม่สุดน่ารัก “ลูกสลอธสองนิ้ว” (Linnaeus’s Two-toed Sloth)
นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากของประเทศไทยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ลูกสลอธน้อย เจ้าของฉายา “Little Flash” ทายาทตัวน้อยที่สืบทอดเอกลักษณ์การเคลื่อนไหวแบบสโลว์ไลฟ์อันเป็นเสน่ห์ของตระกูล “แฟลช” โดยเกิดจากแม่สลอธชื่อ “เอลซ่า” วัย 6 ปี ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อปี 2567
สำหรับ ลูกสลอธน้อยลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา แม้ยังไม่สามารถระบุเพศได้ แต่มีสุขภาพแข็งแรง โดยผลการตรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 พบว่ามีน้ำหนัก 575 กรัม และยังคงเกาะติดหน้าท้องแม่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กล่าว เพิ่มเติมว่า การเกิดของลูกสลอธครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการดูแลสัตว์ป่าระดับสูงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เนื่องจากสลอธเป็นสัตว์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะและมีความเป็นธรรมชาติสูง จึงจะสามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่หาชมได้ยาก
ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของครอบครัวสลอธได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมเตรียมจัดกิจกรรม “ตั้งชื่อให้ลูกสลอธน้อย” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันกับสัตว์ป่าในอนาคต
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