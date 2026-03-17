“เชตวัน” โต้ดราม่า สส.พรรคประชาชน ไม่ผูกเนกไทเข้าสภา ชี้ความสุภาพ ไม่ได้ดูที่การแต่งตัว ย้ำ อย่าลืมให้คุณค่า กับสิ่งที่สากลยอมรับด้วย
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2569 จากกรณีที่โซเชียลมีเดียมีการโพสต์ภาพ สส.พรรคประชาชน โดยตั้งคำถามถึงการแต่งตัว โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ผูกเนกไทนั้น
ล่าสุด นายเชตวัน เตือประโคน สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน โพสต์ภาพและระบุข้อความว่า หลังๆ อ่านข้อความและคอมเมนต์ของคนที่เดือดดาลกับเรื่องทำนองนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่พยายาม ‘รักษาสถานะเดิม’ และ ‘ไม่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง’ แล้ว
ผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ เรียกร้องความสุภาพ? ถามถึงการให้เกียรติเคารพสถานที่? บอกว่าต้องเป็นสากลนิยม? ฯลฯ ทั้งๆ ที่ทั้งหมดนี้การสวมเชิ้ต ใส่สูท ก็ถือว่าสุภาพ เคารพสถานที่ และเป็นสากลมากแล้วครับ
นายเชตวัน ระบุว่า ความสุภาพไม่ได้ดูที่การแต่งตัว หากแต่เป็นการกระทำ การเคารพสถานที่คือรู้เทศะว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในพื้นที่นั้นๆ และเป็น ‘สากลนิยม’ ก็ต้อง ‘สากล’ ทั้งวิธีคิดทัศนคติ และการให้ ‘คุณค่า’ กับสิ่งที่สากลเขายอมรับด้วย
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ สิทธิมนุษยชนแบบไทยๆ กระบวนการยุติธรรมแบบไทยๆ ฯลฯ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า “สากลนิยม” หรือ “คุณค่า” ที่สากลให้การยอมรับแน่ๆ แต่ทำไมกลุ่มคนเหล่านี้ถึงท่องและใช้มันโต้เถียงราวกับเป็นคำศักดิ์สิทธิ์
“เอะอะก็ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ไม่เหมือนใครในโลกหล้า เราปกครองประเทศกันแบบนี้แหละดีแล้ว เอะอะก็นี่แหละสิทธิมนุษยชนแบบไทยๆ นิดๆ หน่อยๆ จะเป็นไรไป รู้จักมั้ยผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ต่ำที่สูง แอะอะก็กระบวนการยุติธรรมแบบไทยๆ ก็อย่างนี้แหละ ซ้อมทรมานนิดหน่อยพอให้รับสารภาพ ก็สมควรแล้วนี่ ฯลฯ เหล่านี้ช่างเป็นอะไรที่ย้อนแย้งในความคิดอย่างยิ่ง!” นายเชตวัน ระบุ
นายเชตวัน ระบุอีกว่า ถ้า ‘ผูกไท’ แล้ว ‘คุณค่า’ ที่เป็นสากลได้รับการยอมรับจากคนเหล่านี้ ผมผู้ตลอดสมัยประชุมที่แล้วไม่เคยผูกเลย จะยอมผูกไทให้ทุกวันตลอดสมัยประชุมเลย เอ้าสิ!