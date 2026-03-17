“บวรศักดิ์” ยก มาตรา 161 วรรค 3 รัฐธรรมนูญ เปิดทางด่วน ครม.ชุดใหม่ มีอำนาจเต็มแก้วิกฤต แม้ยังไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ตาม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ช่วงหนึ่ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ได้ชี้แจงไทม์ไลน์การตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยอธิบายเป็น 2 รูปแบบ
- รูปแบบที่ 1
คือ รูปแบบปกติ หลังโหวตนายกฯ วันที่ 19 มี.ค. จะมีการนำรายชื่อนายกฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ และหลังจากมีพระบรมโองการโปรดเกล้าฯ นายกฯแล้ว จากนั้นจะมีการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติรัฐมนตรี ซึ่งแม้จะเป็นรัฐมนตรีคนเดิมแต่ยังต้องยืนยันคุณสมบัติอีกครั้ง หลังจากนั้นมีการนำรายชื่อ ครม.ชุดใหม่ ขึ้นทูลเกล้าฯ คาดว่า จะได้ ครม.ชุดใหม่ช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 16 เม.ย.
- รูปแบบที่ 2
นายบวรศักดิ์ อธิบายว่า ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินด้านพลังงาน ที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ สามารถนำมาตรา 161 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญมาใช้ โดยในการทูลเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่ จะมีการขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เพื่อให้ ครม.มีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศเพื่อแก้วิกฤต แม้จะยังไม่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาก็ตาม ซึ่งรูปแบบนี้จะทำการทำงานของ ครม.ชุดใหม่ มีอำนาจเต็มรวดเร็วขึ้น
แหล่งข่าวจาก ครม. เปิดเผยว่า สำหรับรูปแบบที่ 2 ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน ซึ่งหากดำเนินการจริงถือเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ดี 2 รูปแบบดังกล่าวนายบวรศักดิ์ แค่อธิบายไทม์ไลน์และแสดงความเห็นส่วนตัวแก่ ครม. เท่านั้น