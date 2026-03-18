สส.ชื่อยาวจนสะดุดตา พรรคกล้าธรรม ยื่นขอเปลี่ยนชื่อแล้ว เหลือแค่‘ไตรสรณคมน์’

วันที่ 18 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเลขาดำไตรสรณคมน์ หนองเรือง สส.มุกดาหาร พรรคกล้าธรรม ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569 เรื่อง ขอเปลี่ยนชื่อตัว

โดยแจ้งขอเปลี่ยนชื่อตัวจาก “เลขาดำไตรสรณคมน์” มาเป็น “ไตรสรณคมน์” ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยชื่อตัว แบบ ช.3 เลขที่ 37/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ทั้งนี้ นายเลขาดำไตรสรณคมน์ หนองเรือง หรือ เลขาดำ อายุ 41 ปี เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นในฐานะนักประสานงานที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นริมฝั่งโขงมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนและวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ตอบโจทย์พื้นที่ ทำให้ได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งสส. ปี 2569

โดยได้รับเลือกเป็น สส. มุกดาหาร เขต 2 สังกัดพรรคกล้าธรรม ด้วยคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย, ดงหลวง, คำชะอี, หนองสูง และบางส่วนของอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยเน้นความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างภาครัฐและประชาชน

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