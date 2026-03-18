เริ่มแล้ว! ศาลรัฐธรรมนูญ ถก “รับ-ไม่รับ” คำร้อง ปมบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง 2569 ทำลงคะแนนไม่เป็นความลับ เผย เป็นไปได้ 2 แนวทาง
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมในเวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมประจำสัปดาห์ โดยหนึ่งในวาระการประชุมที่น่าจับตา คือ ศาลจะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ส่งความเห็นและคำร้องของประชาชน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีการจัดการเลือกตั้ง 8 ก.พ.2569 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 และ 85 หรือไม่
จากคำร้องดังกล่าวมีประชาชนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากเห็นว่ากรณีการจัดพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากอาจสามารถเชื่อมโยงให้มีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า เลือกใครหรือลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใด เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
สำหรับแนวทางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ อาจเป็นไปได้ใน 2 แนวทาง คือ 1.ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย อันหมายถึงประเด็นนี้จบไป การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.เป็นไปตามกฎหมาย หรือ 2.หากรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามขั้นตอน ศาลเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญสงสัยภายใน 15 วัน
สำหรับบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีสื่อมวลชนรอติดตามทำข่าวการประชุมของศาลในวันนี้ หลังศาลประชุมเสร็จสิ้น ศาลจะออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติผลการประชุมของศาลให้สาธารณะรับทราบ