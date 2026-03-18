‘พิพัฒน์’ ขอบคุณสมาคมประมง มาคุยกันต่อหน้าเรื่องน้ำมัน ชี้ดีกว่าเอาเรือไปปิดอ่าว ขณะที่ผู้ร้องเรียนเสนอให้ตรึงราคาน้ำมันเขียวไม่เกิน 30 บาท
18 มี.ค. 69 – ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายไตรฤกษณ์ มือสันทัด นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการประมง โดยมีกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอบคุณหลายหน่วยงานที่เข้ามานั่งประชุมวันนี้ และหารือกับสมาคมประมง ซึ่งวันนี้ที่พวกเราได้มามานั่งคุยกัน ตนคิดว่าวิธีนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ไม่ใช่อยู่ ๆ นำเรือไปปิดปากอ่าวหมด แบบนี้ตนคิดว่ามันไม่ควร มีอะไรรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกเรื่อง
โดยเฉพาะขณะนี้ปัญหาสงครามในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่รับความเดือดร้อน แต่หลายประเทศได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับประเทศไทย พร้อมขอบคุณสมาคมประมงที่ได้ส่งจดหมาย เพื่อหารือกัน ซึ่งตนก็ไม่อยากไปตำหนิหน่วยงานอื่น ที่ไปปิดถนน เพื่อเรียกร้อง
สำหรับข้อเรียกร้องสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ขอให้รัฐบาลใช้มาตรการตรึงราคาน้ำมันเขียวไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ในราคาเดียวกับหน้าปั๊ม พร้อมขอให้นำเงินกองทุนน้ำมันพยุงราคาผ่านจ็อบเบอร์ ที่ขายน้ำมันให้กับเรือประมงที่เติมน้ำมันบนฝั่ง และขอให้นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศสำหรับชาวประมง ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน ซึ่งที่ผ่านมามีมติ ครม.ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ
นอกจากนี้ยังขอลดค่ากลั่นน้ำมันเขียวของโรงกลั่นลงลิตรละ 5 บาท และขอให้ช่วยเหลือประมงพื้นบ้านให้สามารถเติมน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง เพราะประมงพื้นบ้านมีทางที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล