ป.ป.ช. เห็นแย้งดีเอสไอ ปมที่ดินเขากระโดง แจงข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดิน รฟท.-เอกชน-ประชาชน ชี้หน่วยงานรัฐต้องฟ้องเอง เผยสอบอธิบดีกรมที่ดิน-ผู้ว่า รฟท.-จนท. ไม่เพิกถอนโฉนด 2 แปลงแล้ว
วันที่ 18 มี.ค.2569 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกป.ป.ช. ชี้แจงความคืบหน้ากรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนคดีที่ดินเขากระโดง ให้ ป.ป.ช.พิจารณาว่า ปัญหาที่ดินเขากระโดง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่อาจทับที่ หรือ อยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และมีโฉนดที่ดินที่มีการครอบครองจำนวนหลายแปลง ที่เป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่าง รฟท.กับผู้ที่ครอบครองที่ดินที่อ้างว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน
โดยข้อเท็จจริง ยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับอาณาเขตที่ดินของ รฟท. และการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท รวมทั้งการออกโฉนดที่ดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้นยังไม่พบว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของป.ป.ช. ซึ่งที่ผ่านมาเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวในปี 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ไต่สวนความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและมีมติให้เพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ก.ย. 2554 แจ้งให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากมีการออกโฉนดที่ดินทับที่ของการรถไฟ ตามมาตรา 99 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
โดยปรากฏว่า กรมที่ดินยังไม่ได้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว และการรถไฟฯ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในฐานะเจ้าของที่ดินกลับไม่ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวตามมติ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 100/2566 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2566 และมีมติให้ดำเนินการไต่สวนอธิบดีกรมที่ดินและผู้ว่า รฟท. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 ธ.ค.2568 ส่งเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณากรณีที่มีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปล่อยให้มีผู้บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของการรถไฟฯ ในพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ และการรถไฟฯไม่ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาและไม่ฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินต่อศาล ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ด้วย
ทั้งนี้ เรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งเรื่องมาให้ ป.ป.ช.เป็นเรื่องการกล่าวหา รมว.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน และคณะกรรมการสอบสวนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบบริเวณเขากระโดง
สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือประชาชน เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องไปดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลเอง ส่วนเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง จะเร่งรัดไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวอาจมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับที่แถลงมาในวันนี้