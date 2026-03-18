ประชาธิปัตย์ มีมติงดออกเสียงโหวตนายกฯ เผยหากสภาฯ ให้อภิปรายคุณสมบัติ ส่ง“อภิสิทธิ์” แจงเหตุผล ดักคอภูมิใจไทย ควรเปิดให้อภิปราย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 มี.ค.2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการประชุมสส. เพื่อพิจารณาโหวตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มี.ค. เวลา 10.00 น. โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส. บัญชีรายชื่อ และประธานสส. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการ มีสส. 20 คนเข้าร่วมประชุม ขาดเพียง นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ ลาการประชุมไปพบแพทย์
จากนั้นเวลา 15.30 น. นายสาทิตย์ แถลงว่า พรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมาพรรคจะลงมติงดออกเสียงเป็นส่วนใหญ่ และหากที่ประชุม ให้สมาชิกอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี พรรคมีมติให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้อภิปรายและชี้แจงเหตุผลรายละเอียดว่าเหตุใดพรรคจึงงดออกเสียง
ทั้งนี้ พรรคได้รับการประสานจากประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญหัวหน้าพรรคหารือ ที่สภาฯ ในเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มี.ค. ทำให้ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ก็ได้
แต่หวังว่าเสียงข้างมากในสภาฯ คือพรรคภูมิใจไทย จะเปิดโอกาสให้อภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกฯ เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก และตำแหน่งนายกฯ เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน คุณสมบัติความโปร่งใส ก็ควรได้รับการตรวจสอบ จากสภาฯด้วยเช่นกัน
เมื่อถามว่าเป็นเพราะพรรคประชาชนมีการส่งแข่ง พรรคจึงมีมติงดออกเสียง หากมีเพียงคนเดียวสามารถลงมติ เห็นด้วยหรือเห็นด้วยได้ นายสาทิตย์ กล่าวว่า เป็นเหตุผลหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเราได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 2 คนที่จะลงแข่งขันเป็นนายกฯ แต่เห็นว่าการงดออกเสียงจำเป็น และสำคัญ ส่วนเหตุผล และรายละเอียด นายอภิสิทธิ์จะเป็นผู้ชี้แจง