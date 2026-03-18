ปลัดมท. เซ็นแต่งตั้ง 6 ข้าราชการระดับสูง ขึ้น ‘ผู้ช่วยปลัดฯ-รองอธิบดี’ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 26 มี.ค.เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 4 คำสั่ง ลงวันที่ 16 มี.ค.2569 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
ตำแหน่ง “ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย” 1 ราย ได้แก่ น.ส.กาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี จากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่ง “รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 2 ราย ได้แก่ 1.น.ส.สิริกุล เลี้ยงอนันต์ จากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 2.น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ จากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่ง “รองอธิบดีกรมที่ดิน” 2 ราย ได้แก่ 1.นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์ จากตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 2.นายธนวัฒน์ พัศดารักษ์ จากตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
และตำแหน่ง “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 1 ราย ได้แก่ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ จากตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โดยทั้ง 6 ราย ให้เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งใหม่ในวันที่ 26 มี.ค.2569 เป็นต้นไป