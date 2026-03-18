บวรศักดิ์ ชี้ขึ้นอยู่กับ ศาลรธน.-กกต. หลังศาลรับคำร้องปมคิวอาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ย้ำส่วนตัวเชื่อว่ายังลับอยู่ ไม่มีประเทศไหนเลือกตั้งโมฆะเพราะคิวอาร์โค้ด บอกยังไม่ถูกทาบทามนั่งรองนายกฯ เตรียมตัวเก็บของ

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6:3 รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด อาจส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ว่า เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณา

ส่วนที่หลายคนกังวลว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะนั้น นายบวรศักดิ์ ระบุว่า ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญ และการนำสืบของ กกต. แต่ส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งนี้ยังเป็นความลับอยู่ หลายประเทศก็ใช้บัตรเลือกตั้งในลักษณะนี้ แต่ไม่มีประเทศไหนวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ

กกต.ควรจะนำผู้เชี่ยวชาญสาธิตให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดูว่าคิวอาร์โค้ดดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมถามกลับว่า ที่ผ่านมามีคนเคยลองทำแล้วสำเร็จหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวถามถึงการทาบทามให้นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกสมัยในรัฐบาลอนุทิน 2 หรือไม่ นายบวรศักดิ์ ยกมือปฏิเสธ พร้อมระบุว่ายังไม่รับการทาบทามอะไรทั้งสิ้น ตอนนี้ยังเตรียมตัวอยู่ว่าจะต้องเก็บของหรือเปล่า ส่วนจะพร้อมอยู่ต่อหรือไม่ นายบวรศักดิ์ ระบุว่ายังไม่ทราบ

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