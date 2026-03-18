เปิดขั้นตอนโหวตนายกฯ ครม.ลงตัว อนุทิน จ่อเสนอชื่อ วันนอร์ นั่งปธ.ที่ปรึกษานายกฯ ช่วยขับเคลื่อนงานด้านชายแดนภาคใต้
วันที่ 18 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19 มี.ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาฯ ในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระสำคัญในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ขั้นตอนพรรคการเมืองจะเสนอชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ โดยต้องมาจากพรรคการเมืองที่มี สส.ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกเท่าที่มีของสภาผู้แทนฯ หรือ 25 ที่นั่ง และต้องได้รับรองการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกที่มีอยู่ของสภาฯ
จากนั้นผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ จะแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง จากนั้นประธานสภาฯ จะนำชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อโปรดเกล้าฯ นายกฯแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งคณะรัฐมนตรี ล่าสุดมีการจัดสรรโควตาลงตัว โดยภูมิใจไทย ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ ความมั่นคง และแบ่งให้เพื่อไทย ดูแล 5 กระทรวง 8 ตำแหน่ง
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เปิดเผยกับ สส.ในพรรคว่า สำหรับพรรคเล็กคงไม่สามารถจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้ได้ แต่จะหาตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ ให้แทน
ล่าสุดมีแนวทางว่าจะแต่งตั้งนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภา และที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกฯ เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านชายแดนภาคใต้ด้วย