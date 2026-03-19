‘พนม โพธิ์แก้ว’ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย แอดมิตด่วนปวดท้องหนัก จนทนไม่ไหว เตรียมขอหมอ ยังไงก็ต้องไปให้ได้ โหวต ‘อนุทิน’ เป็นนายก
วันที่ 19 มี.ค.2569 นายพนม โพธิ์แก้ว สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย โพสต์ภาพขณะนอนอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล พร้อมเขียนข้อความ ระบุว่า “เช้านี้ปวดท้องหนัก ทนไม่ไหวต้องมาโรงพยาบาล เข้าห้องฉุกเฉิน
ภารกิจเช้าวันนี้ 10 โมง ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระเลือกนายกรัฐมนตรี ผมขอสนับสนุน ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและที่ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ยังไงต้องไปให้ทันครับ บอกคุณหมอแล้วครับถึงไงก็ต้องไป ไม่รู้ว่าจะต้องเอารถรีเฟอร์ไปส่งให้เข้าประชุมหรือเปล่าครับ
สำหรับ พนม โพธิ์แก้ว หรือ ไก่ สส.กาญจนบุรี เขต 5 ได้ 38,755 คะแนน เป็น สส.เขตที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ ศรีสวัสดิ์-สังขละบุรี-ทองผาภูมิ-ไทรโยค มากกว่า 14,000 ตร.กม. หรือพื้นที่กว่า 8.75 ล้านไร่ นี้ถือว่ามหาศาลมาก ถ้าเทียบให้เห็นภาพคือใหญ่กว่ากรุงเทพฯ เกือบ 9 เท่า (กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่เศษ)