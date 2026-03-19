อรรถกร แย้มแนวทางโหวตนายกฯ ‘กล้าธรรม’ บอก เพื่อนกันไม่จำเป็นต้องไว้วางใจเสมอไป เรื่องส่วนตัวไว้ก่อน
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะสส.ฉะเชิงเทรา และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรม ก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พูดถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ว่า เพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุ
ส่วนร.อ.ธรรมนัส ระบุไม่ฆ่านายขายเพื่อนว่า “บางทีเพื่อนกันก็ไม่จำเป็นต้องไว้วางใจให้เสมอไปนะ เราต้องดูเรื่องความเหมาะสม เรื่องส่วนตัวเอาไว้ก่อน”