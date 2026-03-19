อนุทิน หน้าตายิ้มแย้ม ถึงสภาแล้ว ถกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนโหวตนายกฯ คนที่ 33

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางถึงอาคารรัฐสภา

โดยผู้สื่อข่าวกล่าวทักทาย ซึ่งนายกฯ ยิ้มแย้มทักทายตอบกลับ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระการเสนอรายชื่อบุคคล ที่สมควรได้รับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 33

ก่อนเริ่มการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 10.00 น. นายอนุทิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ก่อนโหวตนายกฯ เพื่อให้การลงมติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

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