อนุทิน นำประชุม 16 พรรคร่วม บอกเร่งตั้งรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชน ยันให้ฟังเสียงสส.ทุกคน ชี้หัวหน้าพรรคเล็ก-พรรคใหญ่ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียม “จุลพันธ์” ยันเพื่อไทยมาเต็ม 100 เชื่อรัฐบาลเข้มแข็งบริหารประเทศ
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่รัฐสภา ว่า ทันทีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภา ได้ขึ้นมายังห้องประชุม CB 406 เพื่อประชุม สส.พรรคร่วมรัฐบาล
นำโดย พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจ พรรคเพื่อชาติไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคใหม่ พรรครวมใจไทย พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรครวมพลังประชาชน พรรคมิติใหม่ , พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ และพรรคโอกาสใหม่ รวม 292 เสียง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล และสส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคทยอยมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายอนุทิน กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพรรคการเมืองทั้ง 16 พรรค ที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล และบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความผาสุก เพื่อประโยชน์สุข ของประเทศชาติ และประชาชนอันเป็นที่รัก
เราคาดว่า จะดำเนินการทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารได้อย่างราบรื่น ตนมั่นใจว่าด้วยพลังของพวกเราทุกคน ทั้งด้านประสบการณ์ คุณ วุฒิวัย และความตั้งใจที่ทุกคนได้มาเป็นผู้แทนของราษฎรในครั้งนี้ จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองระยะยาวด้วยความรักความสามัคคี
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนต้องกราบขอบพระคุณหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกของทุกพรรคการเมือง ที่ได้ให้ความเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้ตนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการประชุมสภาฯที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า และต้องขอบคุณผู้ประสานงานจากทุกพรรคที่ได้ร่วมกันประสานงาน และทำให้ความมุ่งมั่นตั้งใจในเจตนารมณ์ของพวกเรา ได้มาบรรจบกันด้วยความสามัคคี
ตนให้คำยืนยันว่าเราจะทำงานด้วยกัน โดยที่ตนจะให้ความร่วมมือกับทุกๆท่าน ไม่ใช่แค่เฉพาะคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่านั้น แต่ในฐานะสส.ด้วย ที่สำคัญคือความเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การทำงานในพื้นที่ของพวกท่านทุกคน
มั่นใจว่าด้วยความสัมพันธ์ที่พวกเรามีกันมาอย่างยาวนานตนจะใช้ความสัมพันธ์ในส่วนที่เรามีเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด คือจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับใช้ประเทศชาติ และประชาชน จะทำให้การดำเนินการทุกอย่างในสไตล์การทำงานของตน ที่เชื่อมั่นในเรื่องของความร่วมมือกัน ไม่มีความขัดแย้ง จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับบ้านเมือง และประชาชนได้แน่นอน
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และประชาชนอย่างเต็มที่ นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หวังว่าตนจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอย่างเต็มที่เช่นกัน สำหรับตนขอให้ทุกท่านได้มั่นใจ คนที่รู้จักกันดีจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของประเทศ และประชาชน ตนจะตอบสนองด้วยความรวดเร็ว และให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างได้รับข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อพ้นวันนี้เป็นต้นไปตนจะรับฟังความเห็นของหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกท่าน ไม่มีพรรคใหญ่พรรคเล็ก มีแต่พรรคร่วมรัฐบาล ตนขอให้คำยืนยันว่าจะพรรคกี่เสียงก็แล้วแต่ พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค เราพร้อมที่จะรับฟัง และให้ความร่วมมือเต็มที่
เมื่อเลือกนายกฯ ในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ การตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งตนจะรับข้อเสนอแนะของหัวหน้าพรรคทุกพรรคที่จะให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด และจะแถลงนโยบาย ซึ่งตนยินดีรับฟัง
เราร่างโครงใหญ่เอาไว้แล้วซึ่งจะมีการประชุมกัน เพื่อนำนโยบายของแต่ละพรรคเข้ามาประกอบนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งจะเร่งเสนอให้มีการแถลงนโยบายโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ทำการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสมบูรณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไป
ขณะที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อวาน (18 มี.ค.) มีการประชุมพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะลงมติให้กับนายอนุทิน เป็นผู้มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป และมีความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลของเราจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงเพียงพอที่มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้
ขณะนี้ปัญหาสถานการณ์ภัยชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่การจัดตั้งรัฐบาลต้องเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการนำพาประเทศ และแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้ถือว่านับหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมกับเรื่องนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งพรรคเพื่อไทยขอกราบขอบพระคุณนายอนุทินเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรัฐบาล
ที่สำคัญคือให้เกียรติที่จะรับฟังในเรื่องของนโยบาย และแนวทางของพรรค เพื่อผสมผสานเป็นนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาของประเทศชาติต่อไป พรรคเพื่อไทยยืนยันว่า วันนี้เรามาเต็ม 100 และพร้อมประชุมเพื่อเลือกนายกฯอนุทิน ให้เป็นนายกฯต่ออีกครั้ง