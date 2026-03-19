“ปกรณ์วุฒิ” คาด โหวตเลือก “นายกฯ” เสร็จบ่ายสามโมง แบ่งเวลาให้ฝ่ายค้าน-รัฐบาล อภิปราย 70 นาที มั่นใจ ปชน. ไร้งูเห่าสีส้ม บอกให้ดูผลลงคะแนน
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระหารือก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลเหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญหัวหน้าหรือตัวแทนพรรคการเมืองเข้าประชุมร่วมกันก่อนมีการประชุมสภาฯ โดยเป็นการวางกรอบแนวทางขั้นตอนในการเลือกนายกฯ
โดยมีหัวหน้าพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง อาทิ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส. อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส. เลย พรรคเพื่อไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี นายสุรทิน พิจารณ์ สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง นายสุไลมาน บือแนปีแน สส.ยะลา พรรคประชาชาติ
โดยนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าการนัดประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองในวันนี้ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรี คาดว่ากระบวนการขานชื่อจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงบวกกับช่วงเวลาอภิปรายหารือ ซึ่งตามข้อบังคับหากมีการเสนอชื่อนายกฯ 2 คน ก็ไม่ได้มีการเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์
จากนั้น นายปกรณ์วุฒิ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า การประชุมวันนี้ตามข้อบังคับไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ แต่การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติหนึ่ง ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ์อภิปราย ส่วนในที่ประชุมเมื่อสักครู่มาคุยเรื่องกรอบเวลา คุยลงตัวไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ที่ใช้เวลานานนั้น เพราะมีการพูดหลายคน
โดยสรุปแล้วมีการอภิปรายฝ่ายละ 70 นาทีโดยประมาณ คือฝ่ายรัฐบาล 70 นาที และฝ่ายค้าน 70 นาที ซึ่งในเวลานี้จะรวมกันอภิปรายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รวมถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการโหวตนายกฯ ของสมาชิก 499 คน คาดว่าใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง
นายปกรณ์วุฒิ กล่าวต่อว่า บรรยากาศการประชุมร่วมกับประธานสภาฯ ในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดี ไม่มีความเห็นต่างอะไร เพียงแต่มีรายละเอียด และประเมินเวลาประชุมสภาฯ ในวันนี้ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา 15.00 น.
เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่พรรคประชาชนมีงูเห่าสีส้ม 120 สส. จะโหวตไปในทางเดียวกันหรือไม่ นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ให้รอดูตอนโหวต เชื่อว่าไม่มีอะไร มั่นใจ 120 เสียง โหวตให้นายณัฐพงษ์