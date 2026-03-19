อนุทิน ปัดตอบ ‘กล้าธรรม’ ร่วมโหวตหนุนหรือไม่ บอกดีใจได้ทำงานร่วมกับทุกพรรค พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ แม้ไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาล
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า เมื่อสักครู่ในที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาล ได้ขอบคุณทุกพรรคที่ให้ความมั่นใจที่จะโหวตให้ตนได้เป็นนายกฯ แต่ยังต้องรอการประชุมสภา ที่จะเกิดขึ้นผ่านไปให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อถามว่ามีสัญญาณว่าพรรคกล้าธรรมจะโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกฯหรือไม่ นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ในวันนี้จะมีการโหวตเลือกนายกฯรู้สึกอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล แม้กระทั่งพรรคที่ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล หากมีสิ่งใดที่จะเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บ้านเมือง และประชาชน นายกฯคนนี้พร้อมรับฟัง และให้ความร่วมมือในการทำงาน
ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าพรรคประชาชนจะเสนอชื่อนายกฯแข่ง นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า ไม่ทราบ
ส่วนจะมีพรรคอื่นร่วมโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกฯอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เชิญทุกพรรคมาหมดแล้ว ซึ่งเป็นเสียงที่เพียงพอ
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะกังวลหรือไม่ว่าจะเสียงสนันสนุนอื่นนอกเหนือจากพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทิน ถามกลับว่า ทำไมผู้สื่อข่าวชอบถามว่ากังวล พร้อมหัวเราะ และตอบว่า “กังวลงานที่จะเข้ามามากกว่า”
เมื่อถามถึงงานแรกที่จะเริ่มหลังได้รับตำแหน่งนายกฯ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรทันที