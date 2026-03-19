เท้ง ลั่น ไม่คิดตั้งรัฐบาลแข่ง ยอมรับวิถีทางของ ปชน. เป็นแบบนี้ เลยเป็นฝ่ายค้าน พ้อไม่รู้วันนี้จะได้อภิปรายเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ ฝาก “อนุทิน” ตรวจสอบคนในของตัวเองให้ดี
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จากนั้นเวลา 11.50 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อภิปรายว่า ก่อนอภิปรายการโหวตนายกฯ ขอฝากประธานสภาฯ ไปยังเพื่อนสมาชิกทุกคนว่า พวกตนมีความเห็นว่าวันนี้เราสามารถใช้เวลา่ในสภาฯให้เกิดประโยชน์มากกว่าการโหวตนายกฯ ได้
นั่นคือเรื่องการพิจารณาญัตติด่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำมันในปัจจุบัน ซึ่งการอภิปรายที่ผ่านมาก็สนับสนุนให้พิจารณาญัตตินี้หลังโหวตนายกฯ
“สิ่งที่สมาชิกพรรคประชาชนเสนอชื่อผม เป็นนายกฯ แข่งนั้น พวกเราไม่ได้ต้องการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งแต่อย่างใด เพราะประชาชนทั่วทั้งประเทศต่างรู้ดีว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในสภาฯ วันนี้ แต่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.จนถึงวันก่อนโหวตนายกฯ
ผมยืนยันว่าที่ผ่านมาในช่วงเวลที่ผ่านมาเวลาดังกล่าว พรรคประชาชนไม่เคยมีการดำเนินกา หรือความพยายามใดๆ ที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง
อยากให้พวกเรายึดถือหลักการนี้ไว้ร่วมกันว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พวกเราจะต้องทำ ในระบบการเมืองระบบรัฐสภา ที่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น เวทีที่จะอภิปรายในวันนี้จึงไม่ใช่เวทีที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เป็นเวทีที่แสดงข้อห่วงใยต่อประเทศชาติ ข้อห่วงใยดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้ ตนเชื่อมั่นว่าต้องประกอบไปด้วยรัฐบาลที่มีความชอบธรรม มีเจตจำนงทางการเมือง และมีครม.ที่มีหน้าตาที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาประเทศ
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า เริ่มตั้งแต่ระยะใกล้ตัวที่สุด ในเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาล โดยเฉพาะเหตุผลปกติในเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการ ในกระทรวงมหาดไทย ที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ถ้าวันนี้ตนตั้งคำถามไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ท่านอาจจะบอกว่าการจัดเลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวกับท่านโดยตรง เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือแม้แต่การวินิจฉัยว่า บาร์โคด บนบัตรเลือกตั้งถูกหรือผิดก็เป็นอำนาจของศาลรัฐรรมนูญก็ตาม
อีกสิ่งหนึ่งที่ตนเชื่อ มีอีกวิธีที่พรรคภูมิใจไทยจสามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาได้้บางส่วนคือการกำกับดูแลคนในของท่านเองอย่างเข้มงวด และถ้ามีส่วนผูกพันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตนคิดว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังคือการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ในการจัดการคนของตัวเอง พอที่จะกอบกู้ศรัทธาความเชื่อมั่นในบางส่วน ถ้าท่านดำเนินการแบบนี้
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ประการต่อไป คือเรื่องวิกฤติที่แวดล้อมประเทศไทยในปัจจุบัน เรามีทั้งภัยจากภายนอกและภัยจากภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต และสุดท้ายคือเรื่องธรรมาภิบาลของภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชน
สิ่งที่พวกตนเชื่อจริงๆ คือเรื่องการทำงานการเมืองเพื่อประชาชน ที่บอกว่ารัฐบาลต้องมีความชอบธรรมในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลที่มีเจตจำนงทางการเมืองที่ตนหมายถึง คือเข้าไปแล้วกล้าที่จะชนกับปัญหาเชิงโครงสร้าง ตรวจสอบคนของตัวเอง ไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะทำธุรกิจการเมือง หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
มีบุคคลสำคัญที่จะอาจมีส่วนพัวพันกับธุรกิจพลังงานและเกี่ยวข้องกับปัญหาวิกฤติน้ำมันที่เกิดขึ้นหรือไม่ และมีบุคคลในรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจรับเหมางานก่อสร้างภาครัฐหลายส่วนหรือไม่ ปัญหาที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สะสมมาอยู่เรื่อยๆ แล้วกำลังทำลายความหวังของประชาชน
“วันนี้สิ่งที่พวกผมพร้อมที่จะน้อมรับคือยอมรับเรื่องผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา อยากจะฝากประธานสภาไปยังว่าที่รัฐบาล ไปยังว่าที่นายกรัฐมนตรีคนถัดไป อยากให้ท่านทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่มากที่สุด
ผมทราบว่าวิถีทางการทำงานการเมืองของพวกเราอาจจะแตกต่างกัน ท่านอาจจะคิดว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละ มันต้องทำแบบนี้แหละ ไม่เช่นนั้นคงเข้าสู่อำนาจไม่ได้ พวกผมก็เป็นแบบนี้แหละ ทำวิถีทางการเมืองแบบนี้ วันนี้ก็เลยยังเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่
แต่ผมเชื่อว่าวิถีการในการทำงานการเมืองของพวกเราที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยพาสังคมไทยไปข้างหน้า และผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าเพื่อนสมาชิกจากอีกฟากฝั่งหนึ่งก็น่าจะเห็นไม่ต่างกัน ว่าพวกเราไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้
สิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังสมาชิกของพรรคประชาชนและประชาชน ขอให้ทุกคนอย่าหมดความหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่านักการเมืองในประเทศนี้จะเลือกวิถีทางใด ขออย่างเดียว ถ้าประชาชนร่วมกันสอดส่อง ตรวจสอบ ตัดสินใจในการเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างดีที่สุด ในวันนั้นผมเชื่อว่าประเทศเราจะเปลี่ยนได้ สำหรับพวกผมในวันนี้ก็คงจะขอเดินหน้าทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มที่ต่อไป” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า ตนอยากจะฝากฝังไปยังเพื่อนสมาชิกพรรคประชาชน จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ทุกท่านทำอยู่ ตนเชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมีความหมาย ปัจจุบันวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายหรือไม่ จะโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ แต่ตนก็คงเดินหน้าทำหน้าที่แบบนี้ เคียงข้างกับทุกท่านต่อไป จนกว่าอำนาจจะส่งต่อประชาชน