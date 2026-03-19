งูเห่าโผล่ พรรคประชาชน ‘สุริยา’ สส.อุดรธานี โหวต ‘อนุทิน’ นั่งนายกรัฐมนตรี สวนมติพรรค หลังเสนอชื่อ ณัฐพงษ์ เป็นคู่แข่ง

วันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาเลือกให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159

โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยขานชื่อ สส. ตามหมายเลขประจำตัว และให้ออกเสียงลงคะแนนรายบุคคล โดยมติเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนให้ความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส.ทั้งหมด หรือ 251 คะแนนขึ้นไป

โดยพรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ พรรคประชาชน เสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี

ปรากฏว่า พรรคประชาชน มี สส.โหวตสวนมติพรรค 1 ราย คือ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มงลงแล้ว 'กิ๊ฟท์ซ่า' นักร้องสาวดังวงเกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026
2

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
3

ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกผลสอบทั้งหมด หลังพบโกงสอบท้องถิ่น แม้ทำงานแล้ว ชี้ที่มาไม่ถูกต้อง
4

ราคาทองวันนี้ 24 มิ.ย.69 ร่วงแรงต่อเนื่อง ประกาศ ราคาทองคำวันนี้
5

ก้อง สหรัถ เปิดเคล็ดลับรักยืนยาว 30 ปี ชี้หัวใจสำคัญคือความเข้าใจ เผยเหตุรับละครน้อยลง
6

ช่วงนี้ดวงแรง! หมอช้าง เปิด 2 ราศี ระวังบานปลายเกินคาด กลายเป็นศึกใหญ่
7

ด่วน! ศาลจำคุก ติ๊ก ชิโร่ 4 ปี ไม่รอลงอาญา คดีขับรถชนคนตาย 2 ศพ รับสารภาพลดโทษเหลือ 2 ปี
8

บ่วงนาคบาศ ให้โชคกว่าล้านบาท สองสามีภรรยาแก้บน ขออีกถูกอีก
9

ส่องเลขทะเบียนรถหรู เสก โลโซ ในวันพ้นโทษ แฟนคลับลุ้นให้โชคงวดนี้
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 46 จังหวัดโดนเต็มๆ