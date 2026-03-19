กังฟู นำทีม! 6 สส.ไทรวมพลัง โหวตสนับสนุน ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่ 2 สส.ไทยสร้างไทย ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เสียงแตก
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาเลือกให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159
โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยขานชื่อ สส. ตามหมายเลขประจำตัว และให้ออกเสียงลงคะแนนรายบุคคล โดยมติเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนให้ความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส.ทั้งหมด หรือ 251 คะแนนขึ้นไป
โดยพรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ พรรคประชาชน เสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนน 293 เสียง
ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนที่น่าสนใจ พบว่า พรรคไทรวมพลัง ซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน สส. ทั้ง 6 คน ได้แก่ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค, นายสมศักดิ์ บุญประชม สส.อุบลราชธานี, นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.อุบลราชธานี,
นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร สส.อุบลราชธานี, นายณรงค์ชัย วีระกุล สส.อุบลราชธานี, น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจกันโหวตเห็นชอบ นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล สส.ทั้ง 2 คน ประกอบด้วย นายอุดมเดช รัตนเสถียร สส.บัญชีรายชื่อ โหวตเห็นชอบ นายอนุทิน เป็นนายกฯ แต่นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด โหวตงดออกเสียง