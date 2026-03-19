อนุทิน ปลื้ม สส.โหวตเป็นนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2 ขอบคุณทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ให้ข้อคิด และแสดงท่าทีของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่ตอบปมงูเห่าสีส้ม ยกมือให้
เมื่อเวลา 13.43 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการได้รับการโหวตเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัยที่ 2 ว่า ขอบคุณสส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ทุกคนก็ได้ให้ข้อคิด และแสดงท่าทีของตัวเองอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่ามีสส.พรรคประชาชน เป็นงูเห่าโหวตให้ 1 เสียง นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถาม
โดยได้เดินเข้าห้องประชุม เพื่อเป็นประธานประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)