ยศชนัน มั่นใจจับมือ ภท. ครบเทอมตลอดรอดฝั่ง ย้ำความไว้เนื้อเชื่อใจสำคัญสุด ไร้ปัญหาร่างนโยบาย ‘จุลพันธ์’ เผยส่งรายชื่อรมต.โควตา เพื่อไทย ถึงมือ‘อนุทิน’ แล้ว
เมื่อเวลา 13.55 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมนโยบายที่จะไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยว่า มีการเตรียมทีมเรียบร้อยแล้ว และภายในต้นสัปดาห์หน้าจะเข้าไปพูดคุยกัน
เมื่อถามถึงนโยบายใดที่ต้องการผลักดันที่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยร่วมไปกับรัฐบาลภูมิใจไทย นายยศชนัน กล่าวว่า เป็นนโยบายที่เราพูดมาตลอด อย่างนโยบายการแก้ไขปัญหาปากท้อง นโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนให้ดีขึ้น
ต้องยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายหลายส่วนที่คล้ายคลึงกัน ก็น่าจะต้องมีการพูดคุย และตัวบริบทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ทำไม่ได้ ซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันจึงมองว่าไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไร
เมื่อถามว่าในด้านการเมืองจะให้ความมั่นใจได้ใช่หรือไม่ว่าจะจับมือกันไปตลอดรอดฝั่งให้ครบ 4 ปี นายยศชนัน กล่าวว่า แน่นอนว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกัน
ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการนัดหารือหารือพรรคร่วมรัฐบาลภายหลังจากการโหวตนายกฯ ว่า ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว คงไม่มีการพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมแล้ว
เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย 8 คน ให้กับนายอนุทิน นายจุลพันธ์ พยักหน้าพร้อมกล่าว่า ครับ
เมื่อถามว่ารวมถึงในสัดส่วนของรัฐมนตรีช่วยด้วยหรือไม่ ที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ายังไม่ลงตัว นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ได้ส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้ว พูดมากกว่านี้ไม่ได้ เป็นอำนาจของนายกฯ