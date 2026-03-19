‘ชวลิต’ โชว์สปิริต ลาออก รักษาการหัวหน้าไทยสร้างไทย หลังลูกพรรคแหกมติ ไม่เทคะแนน สนับสนุน ‘อนุทิน’ เป็นนายกรัฐมนตรี จ่อสอบ ‘ชัชวาล’ โหวตงดออกเสียง
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2569 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีนายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย ลงมติงดออกเสียง ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งขัดกับมติคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ที่มีมติให้ร่วมรัฐบาลนั้นว่า ความจริงเมื่อเลือกตั้งจบ ตนได้สอบถาม สส.ของพรรคทั้งสองท่านแล้วว่า อยากเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
ซึ่งทั้งสองท่านล้วนตอบว่า อยากอยู่ฝ่ายรัฐบาล เพื่อจะได้มีผลงานในพื้นที่ และเมื่อประชุม กก.บห.พรรค ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เข้าร่วมรัฐบาล ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
นายชวลิต กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่นายชัชวาลลงมติงดออกเสียง ขัดกับมติ กก.บห.พรรค นับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในทางการเมืองและถือเป็นเรื่องร้ายแรง ซึ่งในอดีต กก.บห.พรรค เคยมีความเห็นว่าเป็นกรณีขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณามาแล้ว จึงเป็นเรื่องที่พรรคจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป
“ส่วนจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรหรือไม่ สังคมคงจะได้ทราบการดำเนินการทางการเมืองของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค เมื่อไม่สามารถดำเนินการให้สมาชิกของพรรคปฏิบัติตาม มติ กก.บห.พรรคได้ ผมจึงขอแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และรักษาการหัวหน้าพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายชวลิต กล่าว