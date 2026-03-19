อนุทิน ยันไทยไม่มีปัญหาการสำรองน้ำมัน ตั้งคำถามผู้ประกอบการโรงกลั่น-คลังน้ำมัน-จ๊อบเบอร์ ฝากสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไม่กังวล ระบุอย่าถือโอกาสค้ากำไรเกินควร
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่ห้อง CB 406 อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ครั้งที่ 6/2569
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงภาคเอกชนได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าน้ำมันขายส่ง (จ๊อบเบอร์) เข้าร่วม
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตอบรับการเชิญประชุม ซึ่งสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ทุกคนคงทราบว่ามีแนวโน้มยืดเยื้อ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ
รัฐบาลได้ปรับมาตรการด้านพลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ครอบคลุมทั้งการกำหนดเพดานราคาน้ำมันใหม่ การประกาศราคาน้ำมันเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค การส่งเสริมพลังงานชีวภาพ การขยายเวลาการขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมันต่างๆ
มาตรการเหล่านี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมัน สามารถเติมได้เหมือนกับสภาวะก่อนเกิดสงครามในตะวันออกกลาง นี่คือเป้าหมายของเราที่จะนำเรื่องการกระจายน้ำมันให้ไปอยู่ในสภาวะก่อนวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องราคา เราปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยรัฐหามาตรการที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
นายกฯ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาในทางปฏิบัติยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ยังมีการรายงานเข้ามาว่า ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการเติมน้ำมันได้อย่างคล่องตัว และมีความกังวล ซึ่งเรื่องความกังวลต่อความเพียงพอในปริมาณน้ำมัน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก
ปัจจุบันประเทศไทยยังยืนยันได้ว่า เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสำรองน้ำมัน และการเข้ามาของน้ำมันดิบ เรายังสั่งซื้อและนำเข้าน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคทั่วโลก และยังไม่ได้มีเหตุหรือตัวชี้วัดใดๆ ที่จะบอกว่าน้ำมันของประเทศไทย จะเข้ามาในปริมาณที่ลดน้อยลง จึงฝากให้ทุกฝ่ายให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนด้วย
“ปัญหาทุกวันนี้ กลายเป็นว่าพอประชาชนเกิดความกังวล ทั้งที่ตัวซัพพลายไม่ได้ลดลงเลย แต่พอเกิดความกังวล พูดง่ายๆ เหมือนตู้เอทีเอ็มเอาเงินมาใส่ไว้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ เราไม่สามารถเติมให้เต็มปั๊มอยู่ตลอดเวลาได้ ต้องมีวงรอบของเขา ตรงนี้จึงต้องมาปรับหาวิธีที่จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ เพื่อไม่ให้มาออกันเต็มปั๊ม และจะได้ไม่มีปัญหา
วันนี้จึงต้องขอความร่วมมือเรื่องของเวลา การผ่อนผันให้รถขนน้ำมันเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา ซึ่งจะขอความร่วมมือไปยังผบ.ตร. เพราะถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่จะต้องทำให้เกิดการเข้าถึงน้ำมันของประชาชน และลดความวิตกกังวล” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องแก้ไขนอกเหนือจากนี้ ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ ราคาน้ำมัน ซึ่งในที่ประชุมศบก. จะต้องมีมาตรการกำหนดว่าจะขายหน้าโรงกลั่น ขายที่ปั๊ม หรือจะขายผ่านจ๊อบเบอร์ จะต้องอยู่ในราคาที่สอดคล้องกัน
ไม่ใช่อยู่หน้าโรงกลั่นราคาหนึ่ง อยู่หน้าปั๊มอีกราคาหนึ่ง แล้วทุกคนก็พากันมาเติมในปั๊มที่ราคาถูกกว่า รวมถึงส่วนผสมที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การซื้อปลีกจะได้มีน้ำมันอย่างเต็มที่ พูดง่ายๆคือหมุนเวลากลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุสงครามในตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้เชิญผู้รับผิดชอบมาขอความร่วมมือ เพื่อจะดำเนินการตามข้อสั่งการ และมติของศบก. เพื่อจะได้มีความชัดเจน และมีในส่วนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นำไปปฏิบัติได้โดยที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องกังวลเรื่องระเบียบกฎหมาย
นอกจากนี้ วันนี้จะตั้งประเด็นคำถามที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบ และชี้แจงกันด้วยความชัดเจน เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีความมั่นใจในข้อมูลและดำเนินการด้วยกัน เช่น ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน ทางรัฐบาลจะขอให้ท่านตอบให้ชัดเจนว่าน้ำมันดิบที่เข้าสู่โรงกลั่นแต่ละโรงมีปริมาณเท่าไหร่ แตกต่างจากช่วงปกติมากน้อยแค่ไหน
โรงกลั่นทุกโรงเดินเครื่องเต็มขีดความสามารถแล้วหรือไม่ น้ำมันแต่ละชนิดที่รวมกันมามีจำนวนเท่าไหร่ เทียบกับช่วงปกติมีปัญหาจัดส่งอย่างไร มีการกำหนดโควตาส่งน้ำมันให้แต่ละคลังน้ำมันหรือไม่
ส่วนผู้ประกอบการคลังน้ำมัน จะสอบถามเรื่องการส่งน้ำมันว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ มีการคาดการณ์อย่างไร ราคาเป็นอย่างไร คลังน้ำมันได้ประกาศราคาขายน้ำมันตามที่รัฐบาลได้สั่งการแล้วหรือยัง คลังน้ำมันได้ขายน้ำมันให้จ๊อบเบอร์ตามราคาที่ประกาศใหม่แล้วหรือไม่ มีหลักฐานเอกสารยืนยันหรือไม่ โดยยืนยันให้ประชาชนเห็นว่า เราได้ดำเนินการทุกอย่าง เพื่อประชาชนจะได้ไม่วิตกกังวล
ทั้งนี้ ในส่วนของจ๊อบเบอร์จะขอคำชี้แจงว่ามีปริมาณอย่างไรบ้าง และได้บวกกำไรในอัตราปกติเหมือนก่อนที่จะเกิดสงครามหรือไม่ และอย่าถือโอกาสนี้ในการค้ากำไรเกินควร