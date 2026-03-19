อนุทิน ยันไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ย้ำไม่ขาดแคลน พบการใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านลิตร จาก 67 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งที่ผลิตเท่าเดิม
เมื่อเวลา 15.05 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีปัญหาน้ำมันล่องหนว่า
ขณะนี้ที่ประชุมกำลังไล่แกะข้อมูลกันอยู่ ขอยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน ส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบยังมีสภาพเป็นปกติ และไม่ได้ลดกำลังการผลิต ผลผลิตที่มีการกลั่นออกมาก็เป็นปกติ
เพียงแต่ช่วงนี้มีความวิตกกังวลของประชาชน จึงมีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10 กว่าล้านลิตร เราก็ต้องไปหาตรงนี้ให้ได้ และต้องบริหารไม่ให้ประชาชนต้องกังวล รวมทั้งต้องทำให้ระบบขนส่งน้ำมันไปยังสถานีน้ำมันเป็นไปอย่างปกติโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่าตอนนี้ได้เจอไอ้โม่งแล้วหรือยัง นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า ไอ้โม่งทำอะไร
ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าไอ้โม่งที่มีการกักตุนน้ำมันที่ได้ผลประโยชน์จากการกักตุนน้ำมัน นายอนุทิน ปฏิเสธว่าไม่มี ยังไม่มี คำว่าไอ้โม่ง ที่มากักตุนน้ำมัน มีแต่ประชาชนที่มีความกังวลแล้วมากักตุนน้ำมัน จากเดิมที่เคยใช้ปริมาณ 67 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งที่การผลิตเท่าเดิม และยังไม่มีปัญหาการนำเข้า เพราะฉะนั้นต้องมาบริหารสถานการณ์ให้ประชาชนให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ว่าน้ำมันไม่ได้ขาดและไม่ได้มีการขาดแคลน ว่าจำเป็นต้องกักตุน
เมื่อถามย้ำว่า ไม่เจอไอ้โม่งใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบสั้นๆว่า ก็มันไม่มี จะไปเจออย่างไร เพราะทุกคนเขาก็ห่วงตัวเอง