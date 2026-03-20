ทวี บินด่วน ติดตามเหตุ คนร้ายประกบยิงถล่มรถ “กมลศักดิ์” สส.นราธิวาส เยี่ยม 2 ผู้บาดเจ็บ ด้าน “พรรคประชาชาติ” โพสต์ประณาม ซัดกระทบความสงบสุขสังคมร้ายแรง
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามประกบยิงใส่รถของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ บริเวณหน้าบ้านพัก อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เหตุเกิดช่วงเวลา 01.09 น. ของวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้คนขับรถ และผู้ติดตามได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุด พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเดินทางไปติดตามเหตุและให้กำลังใจนายกมลศักดิ์ พร้อมผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชาติ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ร่วมกันดุอาอ์ให้ สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส และคณะทุกคนปลอดภัย พร้อมขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อผู้ก่อเหตุ ที่ใช้อาวุธปืนกราดยิงอย่างอุกอาจ ซึ่งเป็นการกระทำที่กระทบต่อความสงบสุขของสังคมอย่างร้ายแรง”