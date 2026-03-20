อนุทิน พยักรับ ส่งรายชื่อ ครม.ตรวจประวัติแล้ว ยืนยันตรวจสอบเข้ม ยึดคำวินิจฉัยศาลรธน. ชี้ ภูมิใจไทย ไม่มีปัญหา ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลหากพบติดขัด ตีกลับต้นสังกัด

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 20 มี.ค.2569 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยนายอนุทิน ยิ้มรับ ไม่ได้ตอบคำถาม

ผู้สื่อข่าวถามว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีจะเข้มข้นขึ้นใช่หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีคดีกับผู้ที่คาดว่าจะมีชื่อในโผครม. นายอนุทินพยักหน้า ก่อนตอบว่า มีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ โดยจะยึดหลักตามที่มีอยู่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร

เมื่อถามว่ากรณีแบบนี้จะทำให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีล่าช้าลงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหา ส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้รับรายชื่อมาแล้ว และจะตรวจสอบตามกระบวนการ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานต่างๆ กว่า 10 หน่วยงาน และคิดว่าแต่ละหน่วยงานจะตรวจสอบอย่างละเอียด เราต้องรอผลของการตรวจสอบ ใครที่มีปัญหาก็จะแจ้งกลับไปยังต้นสังกัดของผู้ที่เสนอมา

เมื่อถามว่าขั้นตอนการส่งรายชื่อประวัติเสร็จสิ้นแล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีพยักหน้ายอมรับ

เมื่อถามถึงกรณีเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายพาดพิงนายกฯว่าขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. และนำเรื่องนี้มาโจมตีตลอด นายกรัฐมนตรีหัวเราะ แต่ไม่ได้ตอบคำถาม

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