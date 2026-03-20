สุดาวรรณ เงียบไม่รับโทรศัพท์ หลังดีเอสไอออกหมายเรียกปมรุกที่ดินหาดสวนยา แกนนำเพื่อไทย ปัดให้ความเห็น ยันส่งรายชื่อรมต.แล้ว ขั้นตอนไม่ได้อยู่ในอำนาจของพรรค
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียก น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้รับทราบข้อกล่าวหากรณีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา” ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานีนั้น
ผู้สื่อข่าวพยายามโทรติดต่อเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าว ซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์ แต่ น.ส.สุดาวรรณไม่ได้รับสายแต่อย่างใด
ขณะที่แกนนำพรรคเพื่อไทย ปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคไปแล้ว และขั้นตอนไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพรรคแล้ว
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