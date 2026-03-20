แสวง มองเป็นเรื่องดี ศาลรธน.รับปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง จะได้มีความชัดเจน ยืนยันเลือกตั้งยังเป็นความลับอยู่ ย้ำทำหน้าที่ตามกม. ระบุกระบวนการอยู่ที่ศาล
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 ต่อ 3 รับคำร้องปมบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไว้พิจารณาว่า เป็นคดีที่อยู่ในกระบวนการ เราต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญให้เราชี้แจงในประเด็นอะไรใดและเวลาใดบ้าง
แต่ยืนยันว่าเราทำตามหน้าที่ ที่ทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ เมื่อมีข้อสงสัยของประชาชนได้นำไปร้อง ก็เป็นกระบวนการที่เราต้องไปชี้แจงว่าเราทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่ เพราะที่ไปศาลรัฐธรรมนูญ เป็นปัญหาเรื่องความชอบของรัฐธรรมนูญ และอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของศาล
เมื่อถามว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งหนังสือแจ้งให้กกต.ชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสารและไม่ทราบในเรื่องของรายละเอียด
เมื่อถามว่าถ้าต้องชี้แจงและอาจให้จำลองเหตุการณ์ในการเลือกตั้งโดยการใช้บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดในการสแกน กกต.เห็นว่าจะต้องจำลองเพื่อให้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ว่ามันไม่สามารถนำสู่ต้นขั้วได้จริง นายแสวง กล่าวว่า เราทำหน้าที่ตามกฎหมาย คือ การลงคะแนนต้องเป็นไปโดยลับ
การเลือกตั้งต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยตรงและลับ ในตอนนี้มันยังลับ และเราได้ทำตามหน้าที่ของเราแล้ว ส่วนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องมาดูประเด็นที่ศาลให้ชี้แจงว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง หาพยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งทางพยานหลักฐานด้วย ทางภาคประชาชนและอดีต กกต. ระบุจะใช้ข้อมูลที่ทำการจำลองการเลือกตั้งที่สภาฯ ไปยื่นต่อศาล มองว่าเป็นหลักฐานที่นำมาต่อสู้ได้หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตนไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นการต่อสู้คดี แต่สิ่งที่ดี คือการไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ มันจะเกิดความชัดเจน คงต้องรอวันนั้น
เมื่อถามว่าถ้าเหตุการณ์สามารถนำไปสู่ต้นขั้วหรืออาจจะเป็นความไม่ลับเกิดขึ้น โดย กกต.ไม่ได้ตั้งใจและหากเป็นโมฆะจะส่งผลอย่างไรต่อ กกต.หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า มันยังไม่ถึงตรงนั้น รอไปจนถึงกระบวนการและทุกวันนี้การเลือกตั้งยังเป็นความลับอยู่ และมันจะลับต่อไปอยู่แบบนั้น ยืนยันว่าทุกอย่างอยู่ที่ศาล เรามีหน้าที่ในส่วนของเรา
ส่วนที่ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกกต. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ทาง กกต.เตรียมรับมืออย่างไร นายแสวง กล่าวว่า ในช่วงเลือกตั้ง น่าจะถูกฟ้องอยู่หลายคดี แต่ทางสำนักงานเรายืนยันว่าเราทำตามกฏหมายและทำตามหน้าที่ เพราะเรามีหน้าที่ปกป้องให้การเลือกตั้งสุจริตและทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับ
เมื่อถามว่ามั่นใจว่ากระบวนการเป็นความลับ แต่ทำไมบัตรเลือกตั้งครั้งใหม่ถึงไม่มีรหัสที่ขั้วบัตร ออกมา นายแสวง ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว แต่ระบุว่า จริงๆ บัตรเลือกตั้งเป็นอำนาจของ กกต. เพียงแต่เราต้องปกป้องการเลือกตั้ง และต้องทำให้สำเร็จคือการเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ
ในอดีต หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตร ก็ต้องส่งไปกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิสูจน์ลายนิ้วมือ แต่เมื่อเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ก็ใช้วิธีการเพื่อป้องกันความสุจริตได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพิสูจน์ลายนิ้วมือ อันที่จริง ผู้ที่ไปพิสูจน์ว่าสามารถสแกนได้หรือไม่ ก็ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่ในการพิสูจน์
เมื่อถามว่าหากมีการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป คือการเลือก ผู้ว่าฯกทม. จะมีบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตอนปี 2566 ก็มีมาอยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้ยังตอบไม่ได้ อยู่ที่ กกต.