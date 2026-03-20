พิพัฒน์ เอาจริง กวาดล้างกักตุนน้ำมัน เผย นายกฯ ตั้งชุดเฉพาะกิจไล่ตรวจสอบ ทั้งประเทศ เร่งหาเจ้าของคลังน้ำมันกักตุนที่อ่างทอง
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 20 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตรวจค้น และพบผู้กักตุนน้ำมันจำนวนกว่า 330,000 ลิตร ที่จ.อ่างทอง ว่า ขณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาเจ้าของคลังน้ำมัน
นายพิพัฒน์ ย้ำว่า ขณะนี้เร่งให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยนายกฯ จะตั้งคณะกรรมการ เฉพาะกิจขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อติดตามตรวจสอบทั้งประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลาง ได้เข้าตรวจค้นคลังน้ำมันใน จ.อ่างทอง โดยเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนว่าถูกต้องได้มาตรฐานหรือไม่
ส่วนการตรวจสอบการขายเกินราคา ปั๊มน้ำมันดังกล่าวรับมาในราคาเกินจริง โดยอ้างว่าซื้อมาในภาวะสงคราม ในราคา 40.50 บาทต่อลิตร และมาจำหน่ายในราคา 41 บาทต่อลิตร