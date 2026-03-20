อนุทิน คาดใช้เวลา 1 สัปดาห์ ตรวจสอบคุณสมบัติ ‘ว่าที่ รมต.’ เชื่อตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนสงกรานต์ ปัดตอบดีเอสไอออกหมายเรียกสุดาวรรณ กระทบตั้ง ครม. ชี้หากยังไม่มีโปรดเกล้าฯ เปิดชื่อไม่ได้
วันที่ 20 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการจัดทำร่างนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาว่า ได้มีการพูดคุยกันมาตลอด โดยจะเป็นไปตามแนวทางที่เคยหาเสียงไว้
เมื่อถามว่ามีการวางกรอบวันแถลงนโยบายไว้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่าจะต้องเร็วที่สุด ตอนนี้ได้รับรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยมาแล้ว จะให้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ
เมื่อถามย้ำว่าจะเสร็จก่อนสงกรานต์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อยากให้เร็วที่สุด และควรจะเป็นอย่างนั้น พร้อมถามผู้สื่อข่าวว่าวันนี้วันที่ 20 มี.ค. ใช่หรือไม่
ก่อนกล่าวต่อว่า ปกติการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทย แต่รวมถึงพรรคภูมิใจไทยด้วย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดแล้ว เพราะต้องผ่านการตรวจสอบจาก 18 หน่วยงาน
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีชื่อของ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรี แต่ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้ออกหมายเรียกคดีรุกที่ดินหาดสวนยา นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ทราบตรงนั้น เรื่องของคณะรัฐมนตรีต้องมีการโปรดเกล้าฯ ถึงจะเปิดเผยได้
ส่วนที่เคยบอกว่าการจัดตั้งครม.ครั้งนี้จะต้องเซฟหากใครมีเรื่องติดขัดจะไม่ดำเนินการนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า มันมีแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการส่งรายชื่อไปตรวจสอบ จะต้องส่งผลกลับมาให้
เมื่อถามถึงเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายพาดพิงว่าขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีฮั้วสว. และนำเรื่องนี้มาโจมตีตลอดนั้น นายอนุทินเตรียมจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์
ผู็สื่อข่าวจึงถามว่าเป็นเรื่องของการเตรียมนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ สิ้นเดือนนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าการตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อไหร่ ไม่มีใครผิด และหวังว่าจะไม่มีปัญหา ก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย และทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
เรื่องนี้ต้องมีการโปรดเกล้าฯ และตราบใดที่ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ เกิดขึ้น เราก็ยังไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรตอนนี้ และยืนยันว่าไม่ช้าอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่ามีการส่งรายชื่อสำรองตรวจสอบคุณสมบัติด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ เมื่อถามย้ำว่ามีการส่งรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติเกินโควตาใช่หรือไม่ นายอนุทินไม่ตอบคำถามและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที