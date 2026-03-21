กมธ. MOU43-44 สว. จ่อ ลงมติยกเลิก เอ็มโอยู43 หรือไม่ หลัง มีมติยกเลิก เอ็มโอยู44 “นพดล” ดีใจท่าทีรัฐบาลสอดคล้อง ผลศึกษาไม่สูญเปล่า ชี้ไร้ผลกระทบเวทีโลก เหตุ JBC-GBC-RBC รองรับ
21 มี.ค. 2569 – นายนพดล อินนา สว. ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาการศึกษาข้อดี ข้อเสียการยกเลิก MOU43-MOU44 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา วุฒิสภา เปิดเผยว่า
ใน วันที่ 24 มี.ค. นี้ ทาง กมธ. จะมีการสรุป และลงมติว่า เห็นควร ให้มีการยกเลิก MOU43 หรือไม่ โดยก่อนหน้านี้ ช่วงเดือน ธ.ค.ทาง กมธ. มีมติเสนอให้ยกเลิก MOU44 ไป
โดยทาง กมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กองทัพภาคที่1 , กองทัพภาคที่2 เข้าให้ข้อมูลหลังจากการสู้รบ ได้ผลสรุปว่า พื้นที่ 15 จุด ที่กัมพูชาเคยยึดไปนั้น เราได้กลับคืนมาเกือบหมด
ซึ่งมีผลต่อการพิจารณา ที่จะยกเลิก MOU43 เป็นอย่างยิ่ง จากการประชุมเห็นพ้องกันว่า เราจะไม่ยอมคืนพื้นที่ ที่มีข้อตกลงในคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ให้กัมพูชาอีกแล้ว
เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้น ทางกัมพูชาได้รุกล้ำไทย มาไม่ต่ำกว่า 30 ปี อาทิ หนองจาน หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว
หลังจาก กมธ. ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ประกอบกับ การลงพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด ที่มีเกี่ยวข้องแล้ว เราหวังว่า การลงมติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด
นายนพดล กล่าวต่อว่า ภายหลังที่ กมธ. มีมติแล้ว จะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมใหญ่ของ วุฒิสภา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นวุฒิสภา จะส่งเรื่องไปยัง คณะรัฐมนตรี เพื่อให้นำไปพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในครั้งที่แล้วทาง กมธ. เสนอให้ยกเลิก MOU44 แต่บังเอิญอยู่ในช่วงยุบสภาพอดี จึงไม่สามารถเสนอไปยังที่ประชุมวุฒิสภาได้ ส่วนตัวมองเป็นเรื่องดี ที่เราจะได้เสนอไปพร้อมกัน
“ทาง กมธ. ดีใจที่ รัฐบาลใหม่ มีการตอบสนองผลการศึกษา ตั้งแต่ตอนหาเสียง ที่ระบุว่า จะยกเลิก MOU44 ทำให้การศึกษาของกมธ.ไม่สูญเปล่า” นายนพดลกล่าว
เมื่อถามว่า หากรัฐบาลมีการยกเลิกจริงจะมีผลกระทบต่อประเทศหรือไม่ เพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งกังวลว่าหากยกเลิกไปแล้ว จะทำให้เราเสียเปรียบในเวทีโลก นายนพดล กล่าวว่า ก่อนที่ MOU43 จะเกิดก็มีคณะกรรมการเขตแดนร่วม หรือ เจบีซี (Joint Boundary Commission: JBC) , คณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ จีบีซี (General Border Committee: GBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) อยู่แล้ว
หากเรายกเลิก MOU ทั้ง 43 และ 44 การเจรจาก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ จะเห็นได้ว่า บทบาทของ MOU ทั้ง 2 ฉบับระบุชัดเจนว่า ข้อตกลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการอยู่กันอย่างสันติ มีมิตรไมตรีต่อกัน
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปในทิศทางตรงข้ามทั้งหมด แสดงว่า การมีอยู่ของ MOU ไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งลดลง การสู้รบเองก็ยังคงอยู่ เหมือนที่เราเห็นกันในขณะนี้