“พรรครักชาติ” จี้ “วธ.“ แอ็กชั่น ถึงยูเนสโก ป้องวัฒนธรรมไทย บี้ ตรวจสอบกัมพูชา ดัน “มหาสงกรานต์” ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม
21 มี.ค. 69 – นายภูมิ สวัสดี รองโฆษกพรรครักชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่าประเทศกัมพูชาพยายามเสนอให้ประเพณีสงกรานต์ ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อ “มหาสงกรานต์” (Maha Songkran) ว่า
การดำเนินการดังกล่าว ถูกมองว่า เป็นการพยายามฉกฉวยประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย หลังจากที่ประเทศไทย ได้จดทะเบียนประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand) กับยูเนสโก ไปแล้ว
แต่ทางกัมพูชา พยายามใช้คำว่า “มหาสงกรานต์” เพื่อให้ดูเหนือกว่า “ประเทศกัมพูชา ใช้คำว่า “โจลชนัมทเมย” อาจจะพูดยาก อาจจะเรียกยาก กลัวว่า จะไม่แมสในสังคมโลก จึงอยากจะทำให้เป็นคำว่า สงกรานต์ เหมือนกับ ประเทศไทย
แต่ชาวโลกรู้อยู่แล้วว่า ประเทศไทย คือ เจ้าแม่สงกรานต์ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์สาดน้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุด ทุกคนล้วนมุ่งหน้ามาที่ไทย ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามานับแสนคน
นายภูมิ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ กระทรวงวัฒนธรรม เร่งแสดงท่าทีและออกมาเคลื่อนไหว เพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยประสานงานไปยังองค์การยูเนสโก ขอให้มีการตรวจสอบอย่างรัดกุมว่า ประเพณีปีใหม่ของกัมพูชา มีรากฐานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสาดน้ำในลักษณะเดียวกับที่จัดขึ้น ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์” หรือ “มหาสงกรานต์” อย่างแท้จริงหรือไม่
เพราะภาคประชาชน อยากจะเห็น การปฎิบัติของทาง กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนสบายใจว่า เราปกป้องวัฒนธรรมของเรา อย่างเต็มที่แล้ว
กระทรวงวัฒนธรรม – https://www.m-culture.go.th/