นายกฯ อนุทิน เตรียมเปิดงาน​วันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี​ ครบรอบ​ 200​ ปี​ 23 มี.ค. นี้ ร่วมสดุดีวีรกรรมเชิดชูเกียรติยศวีรสตรีไทย

21 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯ มีกำหนดลงพื้นที่​ จ.นครราชสีมา​ เปิดงาน ฉลองวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี​ ประจำปี 2569

ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. บริเวณลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง​ จ.นครราชสีมา โดยมี ​ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา​ ข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมงาน

ในการนี้​ นายกรัฐมนตรี​ เฝ้ารับเสด็จ​ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะเสด็จร่วมทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานด้วย

สำหรับงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรืองาน ย่าโม เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ของทุกปี บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี ที่กอบกู้เมืองโคราชจากกองทัพเวียงจันทน์ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2369 โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “200 ปี วีรกรรมก้องหล้า ศรัทธาไม่เสื่อมคลาย”

โดยกิจกรรมภายในงาน​จะมีขบวนสักการะ​ และการรําบวงสรวงท้าวสุรนารี​ พิธีเปลี่ยนผ้าสไบ​ห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งมีการเปลี่ยนใหม่เป็นประจำทุกปี​ และการแสดงแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์ และโดรนโชว์แปรอักษร​ และตลาดของใช้ท้องถิ่น

ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เชิดชูเกียรติยศความกล้าหาญของย่าโม แต่ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดนครราชสีมา

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