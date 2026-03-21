นายกฯ อนุทิน เตรียมเปิดงานวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี ครบรอบ 200 ปี 23 มี.ค. นี้ ร่วมสดุดีวีรกรรมเชิดชูเกียรติยศวีรสตรีไทย
21 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯ มีกำหนดลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เปิดงาน ฉลองวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี ประจำปี 2569
ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. บริเวณลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมงาน
ในการนี้ นายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะเสด็จร่วมทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานด้วย
สำหรับงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรืองาน ย่าโม เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ของทุกปี บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี ที่กอบกู้เมืองโคราชจากกองทัพเวียงจันทน์ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2369 โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “200 ปี วีรกรรมก้องหล้า ศรัทธาไม่เสื่อมคลาย”
โดยกิจกรรมภายในงานจะมีขบวนสักการะ และการรําบวงสรวงท้าวสุรนารี พิธีเปลี่ยนผ้าสไบห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งมีการเปลี่ยนใหม่เป็นประจำทุกปี และการแสดงแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์ และโดรนโชว์แปรอักษร และตลาดของใช้ท้องถิ่น
ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เชิดชูเกียรติยศความกล้าหาญของย่าโม แต่ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดนครราชสีมา