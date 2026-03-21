“ธรรมนัส – 2 รมช.เกษตรฯ” ขนของพ้น กระทรวง ด้าน จนท. เร่งทำความสะอาด ห้องทำงาน-ปรับปรุง ภายในอาคารสถานที่ รอรับ รัฐมนตรีใหม่ รัฐบาลอนุทิน2

21 มี.ค. 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ทีมงานขนย้ายสิ่งของ และของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานที่กระทรวงเกษตรฯ

รวมถึงห้องทำงานนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยพนักงานของบริษัทขนย้าย ได้ทยอยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ พระพุทธรูป ใส่รถบรรทุก 6 คัน เพื่อแยกย้ายส่งคืน รัฐมนตรีแต่ละคน

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดภายในห้องทำงาน และภายในอาคาร รวมถึงปรับปรุงสถานที่โดยรอบ กระทรวงฯ เพื่อเตรียมพร้อมรอรับ รัฐมนตรีใหม่ ในรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สมัย 2 ที่จะเข้ามาปฎิบัติงาน

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