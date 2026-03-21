โผครม.เพื่อไทย ลงตัว ได้รายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ามาดำรงตำแหน่ง ดัน สส.รุ่นใหม่ ‘ปิยะรัฐชย์-วัชรพล’ นั่ง รมช.เกษตรฯ ‘อัครนันท์’ ได้ รมช.ศึกษา

วันที่ 21 มี.ค.2569 รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในโควตาของพรรคเพื่อไทย หลังได้โควตาในการจัดตั้งมาทั้งหมด 8 เก้าอี้ แยกเป็นรัฐมนตรีว่าการ 5 ตำแหน่ง และรัฐมนตรีช่วย 3 ตำแหน่ง

โดยในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย ตอนนี้ได้รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วทั้ง 3 คน เริ่มจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี

ส่วนตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ คือ นายวัชรพล ขาวขำ สส.อุดรธานี และ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย ลูกสาวของ นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับตำแหน่ง 5 รัฐมนตรีว่าการที่ลงตัวไปก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย

  • นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นรองนายกฯ และ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์
  • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็น รมว.แรงงาน
  • น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็น รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็น รมว.ศึกษาธิการ

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