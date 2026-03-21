“สุดาวรรณ” บอก แอบเครียด หลังเห็นข่าวดีเอสไอออกหมายเรียก ปมรุกหาดสวนยา แจง ซื้อขายทำถูกต้องทางกฎหมาย ส่วนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ ขอนัดอีกครั้ง
21 มีนาคม 2569 – น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหา กรณีบุกรุกที่ ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา” ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ว่า
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ในช่วงที่ตนเป็นกรรมการบริษัท จึงมีการฟ้องในนามที่เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เวลาทำอะไร ตนก็ซื้อขายอย่างถูกต้องทางกฎหมายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คงต้องดูในรายละเอียดและชี้แจงกันไป ซึ่งเรื่องเหล่านี้สามารถอธิบายได้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะมีการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่นั้น น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า ตนขอเลื่อนออกไปก่อน เพราะก่อนหน้านี้ ยังไม่ทราบว่า วันไหนจะมีอะไรบ้าง ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนว่า จะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ คงต้องมีการนัดอีกครั้ง
เมื่อถามว่า คดีออกมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง มีความหนักใจอะไรหรือไม่ น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนเห็นหน้าตัวเองทั้งวัน หากจะบอกว่า ไม่อะไรก็ไม่ได้ เพราะก็เป็นข่าวใหญ่ ก็แอบเครียดนิดหนึ่ง แต่พร้อมที่จะเดินหน้าตามกระบวนการทางกฎหมาย และคงต้องมีการทำไปตามขั้นตอน