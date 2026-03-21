“ธรรมนัส” ใช้เวลาวันหยุด ทำกิจกรรมกับครอบครัว ท่าทีผ่อนคลาย โชว์จับงูเหลือม เลื้อยพันแขน สุดชิล หลัง “ภรรยาธนพร” โพสต์ไอจีสตอรี่
21 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ให้ทีมงานนำรถบรรทุกมาขนของใช้ส่วนตัว ออกจากห้องทำงาน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ต่อมา ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยา ร.อ.ธรรมนัส โพสต์ไอจีสตอรี่ Jarubjubjib โดยเป็นภาพ ร.อ.ธรรมนัส สวมเสื้อดำ กางเกงยีนส์ สวมหมวกแก๊ป ขณะจับงูเหลือมเลื้อยพันที่แขน ด้วยท่าทีผ่อนคลาย ในการทำกิจกรรมวันหยุดกับครอบครัว