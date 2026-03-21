“รมว.ทส.สุชาติ” ประสาน มท. ขอให้ผู้ว่าฯ ช่วยอำนวยความสะดวกเติมน้ำมันดับไฟป่า ด้านอุทยานฯ สั่งติดป้ายถังเชื้อเพลิงให้ชัด! “น้ำมันเพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่าเท่านั้น” ป้องกันการเข้าใจผิด
วันที่ 20 มี.ค. 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่าในขณะนี้ โดยท่านรองนายกฯและรมว.ทส. ได้ประสานไปยัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดซื้อหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใส่ถังสำรองสำหรับภารกิจดับไฟป่า เนื่องจากการเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงใส่ถังสำรองมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า ซึ่งต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลจากสถานีบริการน้ำมัน
และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการดับไฟป่าทุกหน่วยต้องติดป้ายข้อความข้างถังบรรจุน้ำมันสำรองให้เห็นชัดเจนว่า “น้ำมันเพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่าเท่านั้น” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ป้องกันการสับสนหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงจำนวนมาก
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าล่าสุดพบจุดความร้อน (Hotspot) พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ กลุ่มป่าที่ 8 (กลุ่มป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์) และป่าอนุรักษ์ในจังหวัด น่าน อุตรดิตถ์ และแพร่ โดยสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี เข้าตรึงกำลังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เพื่อสกัดกั้นแนวไฟไม่ให้ลามเข้าสู่พื้นที่สำคัญของกลุ่มป่าที่ 8 และเสริมกำลังเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม เพื่อสร้างแนวป้องกันและสนับสนุนชุดเดินเท้าในพื้นที่สูงชัน ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการดับไฟป่าคือความรวดเร็ว และน้ำมันเชื้อเพลิงคือปัจจัยสนับสนุนหลัก หากเกิดความล่าช้าจากข้อบังคับในการเติมน้ำมันใส่ถังสำรอง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าขยายวงกว้าง การประสานงานครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการเติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการลาดตระเวนดับไปป่า รวมทั้งเครื่องเป่าลมดับไฟป่า ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ นายอรรถพล กล่าว