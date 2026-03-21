“อัครนันท์” แจ้ง ยังไม่ส่งประวัติ หลังมีชื่อนั่ง รมช.ศธ. บอก ไม่อยากพูดล่วงหน้า เหตุการเมืองยังไม่นิ่ง ชี้ สะสมพระเครื่อง-เครื่องรางจำนวนมาก แค่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ขอ อย่าใช้ความเชื่อส่วนบุคคลตัดสิน ความสามารถบริหารงาน
21 มีนาคม 2569 – นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่มีรายชื่อติดหนึ่งในโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 2 ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้ส่งประวัติไปตรวจสอบในวันที่ 23 มีนาคมนี้ ว่า
ตนยังไม่ได้ส่งประวัติหรือดำเนินการใดๆ ตามกระแสข่าวที่ออกมา แม้จะเห็นข่าวว่า มีการเคาะรายชื่อเรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนตัวตนมองว่า สถานการณ์การเมืองยังไม่มีความแน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีกระบวนการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการ จึงไม่อยากพูดอะไรไปล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน
นายอัครนันท์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะ สส. สมัยที่ 2 ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน จังหวัดกาญจนบุรี มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งไม่ว่า จะมีตำแหน่งหรือไม่ การทำงานเพื่อชาวบ้าน คือหน้าที่หลักที่ต้องทำต่อไป
ส่วนเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น อยากให้มองที่เจตนา และความตั้งใจของพรรคฯ ที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงาน มากกว่า จะวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นปลีกย่อย เรื่องความเชื่อส่วนบุคคล ตามที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ที่ปรากฏว่า มีการสะสมพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมาก ทำให้คนมองว่า ตนเป็นสายมูนั้น ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเรียนรู้ และศึกษาประวัติศาสตร์เป็นทุนเดิม ฉะนั้น การสะสมพระเครื่องและวัตถุโบราณต่างๆ จึงเป็นความชอบ
“เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับการทำงาน เป็นเพียงความเชื่อ และที่พึ่งในการยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องผิด เรื่องการทำงานต้องเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เรื่องมู เพราะสุดท้ายแล้ว ต่อให้จะมูอย่างไร แต่หากขี้เกียจสันหลังยาว ก็ไม่เกิดผล ถ้าไม่ขยัน ไม่ตั้งใจทำงาน จะมู อย่างไร ก็ไม่เกิดผลลัพธ์อะไรที่ดี ฉะนั้น ไม่อยากให้คนมองว่า ภาพลักษณ์ความเชื่อว่า จะส่งผลต่อความสามารถในการบริหารงาน” นายอัครนันท์ กล่าว