ชาดา โพสต์รำพึงตอนตี 4 โอดวันนี้หนักจริง ไม่รู้จะได้เห็นปี 70 หรือไม่ ได้แต่บอกยังตายไม่ได้ ภาระต่อพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมาย แจงสาเหตุท่าสะบัดคอ ยึกยัก

วันที่ 22 มี.ค.2569 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Chada Thaised เมื่อเวลา 04.24 น. ความว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้นึกถึงตอนที่เลือกคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ

ผมอภิปรายวันนั้นปี 66 ชีวิตผมเปลี่ยนไป แต่วันนั้นเป็นช่วงที่ปวดคอมากแทบตั้งคอไม่ได้ มีสื่อเอารูปผมไปทำท่าสะบัดคอ เอาไปล้อว่าเมาของเมายา ผมก็สวนไปบ้าง แต่ความจริงมันก็ยึกยักจริง

ที่ผ่านมา 2 ปี กว่า 3 ปี เลือกนายกฯ หมาแก่อย่างเราไร้ความหมายนั่งดู แต่วันนี้ไม่ยึกยักแล้ว แต่คอแข็งหันไม่ได้เลย เวลาหันต้องหันทั้งตัวทรมานมากหนักกว่าปี 66 เยอะ แต่ไม่โดนแซว วันนี้อยากบอกว่าผมหนักจริงๆ ไม่รู้ว่าจะได้เห็นปี 70 หรือไม่

แต่สิ่งสำคัญคือภาระหน้าที่ และคะแนนที่ทุกท่านมอบให้นั้นมันยิ่งใหญ่ และมันเป็นสิ่งพูดไม่ออก มันจุกในหัวอก มันตื้อไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ คิดได้ แต่บอกมึงตายไม่ได้ ดา เอ้ย ภาระต่อพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมาย สู้หน่อยสู้นะจ๊ะ (ปวดคอนอนบ่หลับ)

ชาดา

ชาดา โพสต์รำพึงตอนตี 4 โอดวันนี้หนักจริง ไม่รู้จะได้เห็นปี 70 หรือไม่ ได้แต่บอกยังตายไม่ได้

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