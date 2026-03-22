“พาณิชย์” ยัน เข้มมาตรการคุมราคาสินค้า ไม่ให้เอาเปรียบประชาชน ตรวจแล้ว 2,021 เคสทั่วประเทศ สั่งฟันร้านค้าไม่ติดป้ายราคา-ฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงวิกฤต
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน
โดย น.ส.ญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบราคาสินค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 1- 20 มีนาคมที่ผ่านมา จำนวน 2,021 กรณี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้ตรวจสอบทางสถานบริการน้ำมัน ร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี ตลาดค้าปลีก-ส่ง เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนอย่างแท้จริง ป้องกันการปฏิเสธจำหน่าย และดูแลให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยพบการกระทำความผิดในกรณีไม่ติดใบแสดงราคาสินค้า 10 รายและได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
น.ส.ญาณี กล่าวว่า ส่วนการลงพื้นที่ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนมานั้น ได้ตรวจสอบทั้งเรื่องราคา และปริมาณสินค้าทั้งหมด 300 คำร้อง ทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยได้ตรวจสอบแล้วเสร็จ 99 คำร้อง และพบการกระทำความผิดในกรณีที่ไม่ได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า 12 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังมีการพบกันจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคา โดยได้มีการเปรียบเทียบปรับตามกฏหมายแล้ว
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะมีการตรวจสอบเชิงรุกเข้มงวดคาดโทษ และติดตามการตรวจสอบ และรายงานตัวเลขการตรวจสอบทุกวันในเวลา 15:30 น.
น.ส.ญาณี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีการดำเนินการเชิงรุกในการร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชี้เป้าร้านค้า และแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลราคาสินค้าทั่วประเทศควบคุมและการเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาส
โดยได้ร่วมกับตลาดสด สมาคมตลาดสดตลาดกลางที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ เร่งติดตามประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าที่เป็นราคาปกติ รวมถึงใช้กลไกร้านค้าธงฟ้า ร้านอาหารราคาประหยัด ให้เป็นช่องทางช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสม
น.ส.ญาณี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีการเข้มมาตรการเฉพาะกิจในการช่วยเหลือกลุ่มที่ต้องพึ่งพาน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่มีรายได้น้อย โดยลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งมีการขยายเวลาจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งรายจังหวัด รายอำเภอ และรายชุมชน
รวมถึงมาตรการลดต้นทุนให้เกษตรกร คือ โครงการธงเขียว เพื่อช่วยดูแลปุ๋ยที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้
ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ และราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายในกำกับดูแลอย่างจริงจังเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน และรักษาเสถียรภาพสินค้าและบริการของประเทศ