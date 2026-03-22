‘สุชาติ’ สั่งทนายถอนฟ้อง ‘หทัยรัตน์’ บก.บห. The Isaan Record จันทร์นี้ ยัน ไม่คิดฟ้องสื่อ แค่ปกป้องสิทธิ์ เหตุมีผลกระทบช่วงเลือกตั้ง

วันที่ 22 มี.ค. 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยกรณียื่นฟ้อง น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ บรรณาธิการบริหาร The Isaan Record ในข้อหาหมิ่นประมาท ทำให้เกิดความเสียหายจากการเสนอข่าวรับสินบนแรงงานเบอร์รี่ว่า ตนไม่เคยอยากฟ้องสื่อ

แต่เรื่องนี้ทนายความเห็นว่ามีการโพสต์ข้อความในช่วงเลือกตั้ง มีผลกระทบในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง จึงต้องปกป้องสิทธิ์ ทางฝ่ายกฎหมายทนายความก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องไปตั้งแต่ช่วงเลือกตั้ง แต่เมื่อมามีข่าวในช่วงนี้ และไปย้อนดูโพสต์ของ น.ส.หทัยรัตน์ ระบุว่า เสนอข่าวไปตามข้อมูลที่ดีเอสไอส่งให้ ป.ป.ช.

หากเป็นความบริสุทธิ์ใจ นำข้อความมาลงตามขั้นตอนของกระบวนการอิสระ ตนก็ไม่อยากเอาความ เพราะการเลือกตั้งก็เสร็จสิ้นแล้ว และอยากให้สื่อทำหน้าที่เป็นกลาง เสนอข่าว 2 ด้าน เพราะเรื่องนี้ก็ผ่านมา 2 ปีแล้ว

“ผมไม่เคยอยากฟ้องสื่อ แต่กรณีนี้เกิดขึ้น 2 ปีแล้ว อยู่ในขั้นตอนของ ป.ป.ช. จึงอยากให้สื่อเป็นกลาง เสนอข่าว 2 ด้าน เมื่อฝ่ายกฎหมายไปดูคำชี้แจงของสื่อก็เห็นว่าเสนอข่าวไปตามกระบวนการขององค์กรอิสระ ผมจึงให้ทนายความไปถอนฟ้อง เพราะไม่มีเจตนาจะปิดปากสื่อใดๆ ทั้งสิ้น” นายสุชาติ กล่าว

นายสุชาติ กล่าต่อว่า ได้มอบหมายให้ทนายความไปถอนฟ้องสื่อคนดังกล่าวในวันจันทร์นี้ (23 มี.ค.) และยืนยันมาโดยตลอดว่า กรณีแรงงานเบอร์รี่ที่ถูกกล่าวหาให้ปล่อยไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ยืนยันว่าการทำหน้าที่เมื่อครั้งเป็น รมว.แรงงาน มีความตั้งใจทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องแรงงานได้มีสวัสดิการที่ดีมาโดยตลอด

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