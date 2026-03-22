พลังประชารัฐ เตรียมเสนอ 3 นโยบายสำคัญ ให้รัฐบาลอนุทินพิจารณาขับเคลื่อน ลุ้นได้กระทรวงไหน คาด ได้ครม.ชุดใหม่ ไม่เกิน 9 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2569 นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส.หนองคาย และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทำงานร่วมรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ภายหลังพรรคได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และประชุมหารือกันแล้ว

จากนี้พรรคเตรียมนำ 3 นโยบายสำคัญของพรรคไปขับเคลื่อน และให้สอดรับเพื่อนำเสนอนโยบายต่อรัฐบาล ได้แก่ 1.นโยบายขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มจากคนละ 300 เป็น 700 บาท 2.แรงงานไทยสู่ตลาดโลก ที่จะขับเคลื่อนแรงงานไทยในสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ 3.ทหารเกณฑ์ก้าวหน้า ที่จะทำให้คนที่ตัดสินใจสมัครทหารเกณฑ์ได้สิทธิพิเศษที่จูงใจอื่น

โฆษกพรรค กล่าวว่า ตนมองว่าขั้นตอนการตั้งรัฐบาล อนุทิน 2 ล่าสุดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ออกมายอมรับก่อนหน้าว่าต้องเข้มงวด จึงต้องใช้เวลานานหน่อย

ซึ่งรายชื่อครม.ชุดใหม่กว่าครึ่ง น่าจะเป็นคนเดิม จึงคาดว่าน่าจะได้ครม.ชุดใหม่ ไม่เกินวันที่ 9 เม.ย.นี้ ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อได้รับการตอบรับเข้าร่วมรัฐบาล เนื่องจากมีการแถลงร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นไปแล้ว จะได้รับจัดสรรในตำแหน่งไหน ต้องรอการแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สีหศักดิ์ หวัง อเมริกา-อิหร่าน ยึดข้อตกลงสงบศึก คืนสันติภาพ ชี้ สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทย
2

สศก. ใช้ Agri-Tech ปั้น 4 สินค้าเกษตรมูลค่าสูงชูโมเดลธุรกิจรายพื้นที่ เพิ่มมูลค่า-ส่งต่อรายเกษตรกร
3

โกเมธ ยัแกร่งคว้า เหรียญทอง BMX นานาชาติ บันยูวังกิ ซูเปอร์ครอส ที่อินโดนีเซีย
4

ข่าวดี! กทบ. เคาะเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่ง เดินหน้าเฟส 3 วงเงิน 3.4 พันล้านบาท
5

ทีม“LuXene”ม.เกษตรศาสตร์ แชมป์ National Pitching Startup Thailand League 2026
6

ปชน. ขนแกนนำ แห่4สายรอบเมือง ชวน ปชช.ใช้สิทธิ ส่ง ‘อิทธิวัฒน์’ เป็นนายกเมืองพัทยา
7

จากหมาเป็นจรวด! ตูบตัวโตดีใจเจอเจ้านาย พุ่งชนจนเจ้าของหน้าคะมำ
8

สาวไทยมีลูกช้า คนแห่ฝากไข่ 'Lavida' ชี้อายุต่ำกว่า 35 ปี เหมาะที่สุด
9

จีนเตรียมเปิดโรงแรมแห่งแรกของโลก! ที่บริหารงานด้วย "หุ่นยนต์ 100%"
10

พาณิชย์ เตือน 1.9 แสนบริษัทเร่งยื่นงบ เสี่ยงถูกปรับ-เสียเครดิต-อาจถูกเพิกถอน