พลังประชารัฐ เตรียมเสนอ 3 นโยบายสำคัญ ให้รัฐบาลอนุทินพิจารณาขับเคลื่อน ลุ้นได้กระทรวงไหน คาด ได้ครม.ชุดใหม่ ไม่เกิน 9 เม.ย.นี้
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2569 นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส.หนองคาย และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทำงานร่วมรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ภายหลังพรรคได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และประชุมหารือกันแล้ว
จากนี้พรรคเตรียมนำ 3 นโยบายสำคัญของพรรคไปขับเคลื่อน และให้สอดรับเพื่อนำเสนอนโยบายต่อรัฐบาล ได้แก่ 1.นโยบายขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มจากคนละ 300 เป็น 700 บาท 2.แรงงานไทยสู่ตลาดโลก ที่จะขับเคลื่อนแรงงานไทยในสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ 3.ทหารเกณฑ์ก้าวหน้า ที่จะทำให้คนที่ตัดสินใจสมัครทหารเกณฑ์ได้สิทธิพิเศษที่จูงใจอื่น
โฆษกพรรค กล่าวว่า ตนมองว่าขั้นตอนการตั้งรัฐบาล อนุทิน 2 ล่าสุดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ออกมายอมรับก่อนหน้าว่าต้องเข้มงวด จึงต้องใช้เวลานานหน่อย
ซึ่งรายชื่อครม.ชุดใหม่กว่าครึ่ง น่าจะเป็นคนเดิม จึงคาดว่าน่าจะได้ครม.ชุดใหม่ ไม่เกินวันที่ 9 เม.ย.นี้ ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อได้รับการตอบรับเข้าร่วมรัฐบาล เนื่องจากมีการแถลงร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นไปแล้ว จะได้รับจัดสรรในตำแหน่งไหน ต้องรอการแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง