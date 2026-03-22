ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ โพสต์แนวทางลดค่าไฟฟ้า ยืนยันค่าไฟต่ำกว่า 3 บาท ไม่ใช่ฝัน หากรัฐบาลยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง

22 มี.ค. 69 – พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ สส.บัญชีรายชื่อ โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงปัญหาพลังงานที่กระทบคนไทยรุนแรง โดยชี้ถึงแนวทาง ลดค่าไฟฟ้าลงมาว่าทำได้จริง

โดยระบุว่า เปิดข้อมูลต้นทุนต่ำ จากความภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่รัฐคุมได้เอง 100 เปอร์เซ็นต์

วันนี้เรามีขุมทรัพย์พลังงานที่รัฐควบคุมราคาได้เองและมีต้นทุนต่ำมาก แต่กลับถูกจำกัดสัดส่วนการผลิตอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะทรัพยากรล้ำค่าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. อาทิ

– ลิกไนต์แม่เมาะ (กฟผ.): นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยและ กฟผ. เรามีเหมืองลิกไนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงของเราเอง 100% ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อความผันผวนของค่าเงินหรือสงครามโลก ต้นทุนเพียง 1.20 – 1.23 บาทต่อหน่วย เท่านั้น!

– พลังน้ำ (กฟผ.): ที่มีอยู่ทั่วทุกภาค ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง มีเพียงค่าดำเนินการประมาณ 1.06 – 1.37 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่สร้างเสร็จและตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว

หากนำมาตรการหยุดทุกข์ค่าไฟแพง ที่เป็นข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร (รายงานเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568) จะลดค่าไฟฟ้าลงได้อีกไม่น้อยกว่า 0.8588 บาทต่อหน่วย ดังนี้

– ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือน เพื่อลดภาระทันที

– นำรายได้จากทรัพยากรชาติ ทั้งค่าภาคหลวงและส่วนแบ่งกำไร มาลดต้นทุนเชื้อเพลิงให้ประชาชน

– หน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบตัวเอง ให้ อปท. และกรมทางหลวง จัดหางบประมาณค่าไฟสาธารณะเอง มิให้ผลักภาระมาไว้ในบิลไฟบ้านของพี่น้องประชาชน

– ปรับสัดส่วนเงินนำส่งรัฐ ลดเงินนำส่งจาก 3 การไฟฟ้าเหลือร้อยละ 20 เพื่อนำส่วนต่างมาลดค่าไฟโดยตรง
– ทบทวนสัญญา LNG ระยะยาว เพิ่มสัดส่วนการซื้อก๊าซแบบ Long-Term Contract ให้ถึงร้อยละ 85 ของการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งราคาถูกกว่าตลาดจร

– ลดเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปรับลดภาษีที่ใช้คำนวณรายได้พึงได้รับของการไฟฟ้าเหลือร้อยละ 20

– จัดตั้งคลังกักเก็บ LNG เป็นเขตปลอดอากร เพื่อลดภาระทางภาษีและต้นทุนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เสนอค่าไฟฟ้าระหว่าง 2.50 บาท ไม่เกิน 3 บาท ต้องหยุดสัมปทานระบบเสือนอนกิน

ใช้ของดีราคาถูกที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ เร่งกำลังการผลิตจากพลังน้ำและลิกไนต์ของ กฟผ. ที่ราคาเพียง 1 บาทต้น ๆ มาเป็นฐานราคาหลัก เพื่อดึงค่าไฟเฉลี่ยของประเทศให้ลดลง

รัฐบาลต้องยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ แล้ว… ค่าไฟไม่เกิน 3 บาท หรือแม้แต่ 2.50 บาท ทำได้จริงแน่นอน

“พลังงานคือสิทธิพื้นฐานของคนไทยทุกคน ไม่ใช่บ่อเงินบ่อทองของใคร ผมจะเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมนี้ให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับ”

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