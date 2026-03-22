รมช.มหาดไทย ประธานเปิดการแสดงโขนพระราชทาน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง ที่หนองคาย นักท่องเที่ยวเนืองแน่นริมฝั่งโขง ร่วมสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ

วันที่ 22 มี.ค.69 ที่ลานวัฒนธรรมพญานาคคู่ หน้าวัดลำดวน ริมแม่น้ำโขง อ.เมืองหนองคาย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแสดงโขนพระราชทาน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง โดยมี คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นายพินิจ จารุสมบัติ รองประธานสมาพันธ์ขงจื๊อนานาชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์

นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ สส.หนองคาย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ, นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส.หนองคาย เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ, นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก นายก อบจ.หนองคาย, นายอรรถพร ภักดีสุจริต นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงโขนพระราชทานไปพร้อมกับประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวที่มารอชมการแสดงพิเศษในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น ประกอบกับการแสดงโขนพระราชทาน จัดขึ้น 2 วัน วันที่ 21 และ 22 มี.ค.69 แต่เนื่องจากการแสดงวันแรก คือวันที่ 21 มี.ค. ระหว่างการแสดงมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ลมกระโชกแรง จนไม่สามารถแสดงต่อได้ ต้องยุติการแสดงไปกลางคัน ทำให้ในรอบสุดท้ายในคืนนี้ประชาชนชาวหนองคายต่างเดินทางมารอชมการแสดงโขนในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นำการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” มาจัดแสดง ณ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ 8 ของการแสดงทั่วประเทศไทย เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงและสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ข้าราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความรักและภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายด้วย

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