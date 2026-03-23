ว่าที่รัฐมนตรี ครม.อนุทิน 2 ทยอยส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ ‘ประเสริฐ’ ส่งคณะทำงานมายื่นแทนตั้งแต่ช่วงเช้า
เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่าบรรดาว่าที่รัฐมนตรีตามโผ ครม.อนุทิน 2 ทยอยเข้ายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้ว
โดยเวลา 09.45 น. นายวัลลภ รุจิรากร คณะทำงานของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ หลังนายประเสริฐ มีชื่อติดในโผ ครม.ด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเช้านี้มีหนึ่งในทีมงานของผู้ที่มีรายชื่อนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เดินทางมายื่นหนังสือแล้วเช่นกัน